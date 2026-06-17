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世界盃／失望上半場平手狀態 凱恩曝改變戰局關鍵

記者曾思儒／即時報導
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凱恩透露總教練圖赫爾中場休息的一番話提振士氣，讓團隊下半場充滿能量，成甩開克羅埃...
凱恩透露總教練圖赫爾中場休息的一番話提振士氣，讓團隊下半場充滿能量，成甩開克羅埃西亞關鍵。(新華社)

身為本屆世界盃冠軍熱門之一，「三獅軍團」英格蘭有好的起步，今天首戰在隊長凱恩（Harry Kane）連進兩球領軍下以4：2擊敗連兩屆闖進4強的克羅埃西亞，凱恩透露總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）中場休息的一番話提振士氣，讓團隊下半場充滿能量，成甩開克羅埃西亞關鍵。

上半場英格蘭雖有凱恩罰球、頭錘「梅開二度」，但克羅埃西亞都很快進球回應，上半場打完兩隊2：2戰平。

凱恩提到，球隊上下半場表現截然不同，上半場還OK，但大家都很失望失掉兩球，感覺狀態下滑，「要肯定教練，他中場時和我們說，如果我們輸球，也要以我們的方式輸掉，我認為我們在下半場的表現就證明了這一點。」

「我們全力以赴，他們無法招架，感謝所有人在第一場比賽的表現。」凱恩補充說，圖赫爾中場時還有指示要加快速度、採盯人防守來完全掌控比賽，團隊也完美執行，「你們看到了，我們發揮出最佳水準，無論有球或或無球，我們下半場20分鐘可以打進3到4個球。我們完成任務，為比賽漂亮收尾。」

圖赫爾提到，中場時他和球員說：「就算輸了，不會改變我對過去17天的看法，但讓我們來踢出我們的方式。我們太執著保住比分，只派出7名後衛，結果防守形同虛設，如果結果不如人意，我們就照自己方式來踢。」圖赫爾鼓勵自家選手放手一搏，下半場貝林漢（Jude Bellingham）和拉什福德（Marcus Rashford）接連進球，讓英格蘭打出漂亮首戰。

貝林漢表示，英格蘭是一支成熟的球隊，有很多優秀的領導者，大家都知道必須達到如何的水準，「下半場的一開始給了我們很好的舞台。」

精華 FAQ

  • 英格蘭在世界盃首戰迎戰連兩屆闖進四強的克羅埃西亞，最後以4比2獲勝。凱恩先發揮火力，帶動球隊取得開門紅。

  • 圖赫爾表示，即使輸球也要用自己的方式去踢，不要只顧保住比分。他提醒球員放手一搏、加快速度並加強盯人，才能真正掌控比賽。

  • 凱恩指出，上半場失掉兩球讓全隊失望，但中場談話後士氣回升。球員依照教練指示提升節奏、踢出侵略性，於是下半場連續進球完成逆轉。

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