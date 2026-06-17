世界盃╱英格蘭再進1球 3:2暫時領先克羅埃西亞
美東時間5:22 PM 更新
英格蘭隊由貝林漢（Jude Bellingham）在第47分鐘踢入。英格蘭3:2暫時領先克羅埃西亞。
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Jude Bellingham arrives at the 2026 FIFA World Cup. 🏴 pic.twitter.com/YgNln32f2j— FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026
美東時間4:56 PM 更新
克羅埃西亞一次精彩的團隊配合，最終由穆薩破門得分，克羅埃西亞再度扳平比數。
▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
PETAR MUSA IN THE WORLD CUP!!! pic.twitter.com/Ke1s3AV7RB— FC Dallasić (@FCDallas) June 17, 2026
美東時間4:44 PM 更新
凱恩頭槌破門，英格蘭隊再次領先！
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HARRY KANE BAGS A BRACE! 🏴— FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026
2 goals in an incredible start to the 2026 FIFA World Cup for the England captain pic.twitter.com/4ThDwnGFJ2
美東時間4:40 PM 更新
▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
CROATIA LEVELS THE SCORE ON ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇭🇷— FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026
Take a bow, Martin Baturina pic.twitter.com/CPQaYBLoX1
克羅埃西亞隊巴圖里納(Martin Baturina)在距離球門20碼處接到隊友短傳，勁射破門。英格蘭守門員皮克福德指尖觸到了球，但未能阻止球入網，克羅埃西亞扳平了比分。
美東時間4:30 PM
世界盃分組賽英格蘭隊17日對陣克羅埃西亞隊，英格蘭上半場以1：0領先。
▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
Harry Kane's initial penalty was retaken after review.— FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026
He did not miss the second. 🎯 pic.twitter.com/sgUndfAuB1
莫德里奇（Luka Modrić）在禁區內對馬杜埃凱（Noni Madueke）犯規，裁判隨即判罰12碼罰球。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）操刀首罰遭對方門將利瓦科維奇（Dominik Livaković）撲出，但裁判認定利瓦科維奇因提前移動違規而判定重罰。
凱恩隨後頂住壓力，第二次主罰順利破網，幫助英格蘭隊率先拔得頭籌。
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