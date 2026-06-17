世界盃╱又爆冷…葡萄牙夢幻開局 遭剛果1:1逼平

民主剛果維薩（Yoane Wissa）伺機破門攻入首球。(路透)

2026美加墨世界盃 分組賽K組首輪再度爆冷，葡萄牙 迎戰剛果民主共和國（剛果金）。此役41歲的傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）領銜先發上陣，雙方以1比1握手言和，各進帳1分。

開賽僅6分鐘，葡萄牙便展開閃電攻勢，由若昂·內維斯（João Neves）接應頭槌破網，幫助葡萄牙取得1比0領先。然而，剛果民主共和國展現頑強韌性，在上半場補時階段，憑藉維薩（Yoane Wissa）頂住壓力破門扳平比分，這同時也是該國隊史在世界盃正賽的首粒進球。

易邊再戰，下半場葡萄牙後衛坎塞洛（João Cancelo）雖曾攻入一球，但經裁判認定越位在先、進球無效。縱觀全場比賽，葡萄牙攻勢受挫，全場7次射門竟僅有1次射正。

1:57PM

上半場補時階段，民主剛果送出一記高質量的傳中球，葡萄牙後防線出現嚴重漏人失誤，維薩（Yoane Wissa）伺機破門，將比分扳平為1比1。

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1:17PM╱葡萄牙閃電戰 第1球就進了…1：0領先剛果

世界盃分組賽K組第一輪，葡萄牙對陣民主剛果美東時間17日下午1點開賽。

葡萄牙選手內維斯頭槌破門。（路透）

葡萄牙上演閃電戰，第一次射門就破網得分。開賽僅5分鐘，內維斯（João Neves）便憑藉一記頭槌破門，葡萄牙以1：0領先。

João Neves' header was a work of art 🇵🇹



What a start for Portugal pic.twitter.com/WPmfe4rytb — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026