世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT

梅西單場踢進三球。（路透）

阿根廷 球星梅西 （Lionel Messi）在世界盃 首戰對陣阿爾及利亞開賽之初，便為球隊取得領先。進球後，他用藍白條紋的汗濕球衣擦拭眼淚，一反平時冷靜自信的形象，顯得情緒激動。

隨後他又接連攻入兩球。

美聯社報導，梅西即將在下周迎來39歲生日，先前外界對他的腿後腱傷勢，以及他能否帶領阿根廷挑戰成為史上第3支蟬聯冠軍隊伍的質疑，如今已煙消雲散。

憑藉這場3：0大勝阿爾及利亞的「帽子戲法」，梅西在世界盃生涯進球數已追平德國傳奇球星克洛澤（Miroslav Klose）所保持的紀錄。

梅西賽後表示：「進第一球後的淚水？我最近過得有些艱難，這與足球無關，那種情緒是源自於此。我感謝隊友、教練團與代表團對我的幫助。」他並未對此進一步說明。

梅西在開賽幾分鐘內，便接獲國際邁阿密隊友德保羅（Rodrigo De Paul）的妙傳攻入激動人心的首球；下半場之初，他把握籃板球機會攻入第2球；在第80分鐘被換下場前，他再以一記乾脆俐落的射門完成帽子戲法，贏得全場6萬9045名觀眾起立鼓掌致敬。

梅西擁抱隊友。（新華社）

這場精采表現剛好是梅西世界盃首秀（2006年對陣塞爾維亞與蒙特內哥羅）的20周年，他也成為史上第2位在5屆世界盃中皆有進球紀錄的球員。

這是梅西職業生涯第61次帽子戲法，也是他在國家隊的第11次，更是他首次在本屆世界盃上演帽子戲法。

此外，這也是梅西連續第5場在世界盃比賽中取得進球。

梅西的精湛表現，也蓋過了16日同樣表現優異的另外兩位球星，即法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）。

姆巴佩在法國3：1擊敗塞內加爾的比賽中梅開二度，以14球追平世界盃史上進球第4多的紀錄；哈蘭德則在挪威4：1大勝伊拉克的比賽中攻入兩球。

哈蘭德在阿根廷比賽期間於社群平台Snapchat發文驚嘆：「梅西簡直是個狂人。」

梅西在效力國際邁阿密期間一直受腿後腱輕傷困擾，影響了世足賽前的備戰。但這位8屆金球獎得主在上週對陣冰島的熱身賽中表現俐落，上場20分鐘並射入點球，顯示傷勢已無大礙。

阿爾及利亞總教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）表示：「實力是永恆的。他很幸運能享有整支阿根廷隊為他效力並支持他的特權，幾十年來，他一直在創造令人難以置信的事蹟。」

這很可能是梅西生涯最後一次參加世界盃，對球迷而言意義非凡。

數以千計阿根廷球迷在堪薩斯球場不斷向梅西的方向膜拜，包括他在第80分鐘被換下場時；而在前一天，更有球迷聚集在米爾溪公園（Mill Creek Park），穿著印有「彌賽亞」（Messiah）字樣的球衣。

據路透報導，在NFL堪薩斯酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）經常主宰全場的場地，這回輪到梅西展現魔力。

馬霍姆斯16日也在現場觀賽，並在社群媒體分享了「山羊」（GOAT）表情符號與梅西的影片，這是體壇對「史上最偉大球員」（Greatest Of All Time）的簡稱。

隊友德保羅表示：「擁有李奧（梅西）是一種優勢，因為他領導與推動團隊的方式，以及他的為人。他不在乎個人紀錄，而是以團隊為重，這對我們來說實在太棒了。」