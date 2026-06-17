我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／尼克封王18日隊史首次彩帶遊行 球迷應早規畫

G7聲明重申「反對片面企圖改變台海」意外就1事達成共識

世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT

中央社／堪薩斯市16日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅西單場踢進三球。（路透）
梅西單場踢進三球。（路透）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在世界盃首戰對陣阿爾及利亞開賽之初，便為球隊取得領先。進球後，他用藍白條紋的汗濕球衣擦拭眼淚，一反平時冷靜自信的形象，顯得情緒激動。

隨後他又接連攻入兩球。

美聯社報導，梅西即將在下周迎來39歲生日，先前外界對他的腿後腱傷勢，以及他能否帶領阿根廷挑戰成為史上第3支蟬聯冠軍隊伍的質疑，如今已煙消雲散。

憑藉這場3：0大勝阿爾及利亞的「帽子戲法」，梅西在世界盃生涯進球數已追平德國傳奇球星克洛澤（Miroslav Klose）所保持的紀錄。

梅西賽後表示：「進第一球後的淚水？我最近過得有些艱難，這與足球無關，那種情緒是源自於此。我感謝隊友、教練團與代表團對我的幫助。」他並未對此進一步說明。

梅西在開賽幾分鐘內，便接獲國際邁阿密隊友德保羅（Rodrigo De Paul）的妙傳攻入激動人心的首球；下半場之初，他把握籃板球機會攻入第2球；在第80分鐘被換下場前，他再以一記乾脆俐落的射門完成帽子戲法，贏得全場6萬9045名觀眾起立鼓掌致敬。

梅西擁抱隊友。（新華社）
梅西擁抱隊友。（新華社）

這場精采表現剛好是梅西世界盃首秀（2006年對陣塞爾維亞與蒙特內哥羅）的20周年，他也成為史上第2位在5屆世界盃中皆有進球紀錄的球員。

這是梅西職業生涯第61次帽子戲法，也是他在國家隊的第11次，更是他首次在本屆世界盃上演帽子戲法。

此外，這也是梅西連續第5場在世界盃比賽中取得進球。

梅西的精湛表現，也蓋過了16日同樣表現優異的另外兩位球星，即法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）。

姆巴佩在法國3：1擊敗塞內加爾的比賽中梅開二度，以14球追平世界盃史上進球第4多的紀錄；哈蘭德則在挪威4：1大勝伊拉克的比賽中攻入兩球。

哈蘭德在阿根廷比賽期間於社群平台Snapchat發文驚嘆：「梅西簡直是個狂人。」

梅西在效力國際邁阿密期間一直受腿後腱輕傷困擾，影響了世足賽前的備戰。但這位8屆金球獎得主在上週對陣冰島的熱身賽中表現俐落，上場20分鐘並射入點球，顯示傷勢已無大礙。

阿爾及利亞總教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）表示：「實力是永恆的。他很幸運能享有整支阿根廷隊為他效力並支持他的特權，幾十年來，他一直在創造令人難以置信的事蹟。」

這很可能是梅西生涯最後一次參加世界盃，對球迷而言意義非凡。

數以千計阿根廷球迷在堪薩斯球場不斷向梅西的方向膜拜，包括他在第80分鐘被換下場時；而在前一天，更有球迷聚集在米爾溪公園（Mill Creek Park），穿著印有「彌賽亞」（Messiah）字樣的球衣。

據路透報導，在NFL堪薩斯酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）經常主宰全場的場地，這回輪到梅西展現魔力。

馬霍姆斯16日也在現場觀賽，並在社群媒體分享了「山羊」（GOAT）表情符號與梅西的影片，這是體壇對「史上最偉大球員」（Greatest Of All Time）的簡稱。

隊友德保羅表示：「擁有李奧（梅西）是一種優勢，因為他領導與推動團隊的方式，以及他的為人。他不在乎個人紀錄，而是以團隊為重，這對我們來說實在太棒了。」

精華 FAQ

  • 梅西在對阿爾及利亞的比賽中完成帽子戲法，三度破門率阿根廷以3比0取勝，並獲全場觀眾起立鼓掌致意，展現極高統治力。

  • 這是梅西首次在本屆世界盃上演帽子戲法，也讓他成為史上第2位在5屆世界盃皆有進球的球員，世界盃生涯進球數並追平克洛澤。

  • 哈蘭德在社群平台稱梅西太狂了，馬霍姆斯則分享GOAT表情符號與影片致敬；阿爾及利亞教頭也稱讚梅西實力永恆，並指出他享有隊友支持。

梅西 世界盃 阿根廷

上一則

世界盃／暌違28年再登場 奧地利3：1險勝約旦 迎回歸首勝

延伸閱讀

世界盃／梅西上演帽子戲法 超越羅納度、追平克洛澤成歷史進球王  

世界盃／梅西上演帽子戲法 超越羅納度、追平克洛澤成歷史進球王  
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
世界盃／上半場就世界波進球 下周滿39歲的梅西寫下多項歷史紀錄

世界盃／上半場就世界波進球 下周滿39歲的梅西寫下多項歷史紀錄
世界盃／梅西獨進3球 阿爾及利亞隊長被打傻：每次機會都能進

世界盃／梅西獨進3球 阿爾及利亞隊長被打傻：每次機會都能進

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
紐約尼克封王。（美聯社）

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

2026-06-13 23:35

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢