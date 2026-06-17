世界盃／暌違28年再登場 奧地利3：1險勝約旦 迎回歸首勝
2026年世界盃J組賽事如火如荼展開，暌違28年重返全球最高舞台的奧地利，16日在舊金山灣區球場迎戰本屆初登場的「新兵」約旦，儘管初生之犢不畏虎的約旦整場展現頑強韌性，但奧地利仍靠著施密德（Romano Schmid）的世界波、對手的烏龍球與傷停補時的點球，以3：1驚險擊敗約旦，順利帶走回歸首勝。
歷史性首度踏上世足賽戰場的約旦，開賽便反客為主發動猛攻。不過穩住陣腳的奧地利在第20分鐘率先打破僵局，施密德在禁區邊緣接到妙傳，隨即轟出一記勢大力沉且角度刁鑽的勁射破網，幫助奧地利在上半場取得1：0領先。
易邊再戰後，韌性十足的約旦在第50分鐘迎來歷史性時刻，前鋒奧爾萬（Ali Olwan）在中場接應隊友傳球後帶球一路狂奔殺入禁區，連續晃過防守球員後精準起腳破門，這顆進球不僅成功將比分扳平，奧爾萬更成為約旦隊史首位在世足賽進球的球員。
然而奧地利並沒有因此氣餒，第76分鐘約旦發生烏龍球讓奧地利要回領先，氣力放盡的約旦在傷停補時第12分鐘再度犯錯送出點球，阿瑙托維奇（Marko Arnautović）一蹴而就頂住壓力操刀射入，最終奧地利就以3：1帶走勝利。贏得這場硬仗後，奧地利在J組與同樣奪勝的阿根廷同積3分。
奧地利在2026年世界盃J組首戰，以3比1擊敗初登場的約旦，順利拿下重返世界盃後的首場勝利，也替小組賽開出好彩頭。 約旦的歷史性進球由前鋒奧爾萬完成，他在第50分鐘帶球突破後破門，不僅扳平比數，也成為約旦隊史首位在世足賽進球的球員。 奧地利先靠施密德遠射破門打開局面，後來又受惠於約旦烏龍球，並在傷停補時第12分鐘由阿瑙托維奇主罰點球命中，最終鎖定3比1勝局。
精華 FAQ
奧地利在2026年世界盃J組首戰，以3比1擊敗初登場的約旦，順利拿下重返世界盃後的首場勝利，也替小組賽開出好彩頭。
約旦的歷史性進球由前鋒奧爾萬完成，他在第50分鐘帶球突破後破門，不僅扳平比數，也成為約旦隊史首位在世足賽進球的球員。
奧地利先靠施密德遠射破門打開局面，後來又受惠於約旦烏龍球，並在傷停補時第12分鐘由阿瑙托維奇主罰點球命中，最終鎖定3比1勝局。
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