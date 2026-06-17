世界盃／暌違28年再登場 奧地利3：1險勝約旦 迎回歸首勝

6月16日，約旦隊球員奧爾萬（左一）在比賽中進攻。(新華社)

2026年世界盃 J組賽事如火如荼展開，暌違28年重返全球最高舞台的奧地利，16日在舊金山灣區 球場迎戰本屆初登場的「新兵」約旦，儘管初生之犢不畏虎的約旦整場展現頑強韌性，但奧地利仍靠著施密德（Romano Schmid）的世界波、對手的烏龍球與傷停補時的點球，以3：1驚險擊敗約旦，順利帶走回歸首勝。

歷史性首度踏上世足賽戰場的約旦，開賽便反客為主發動猛攻。不過穩住陣腳的奧地利在第20分鐘率先打破僵局，施密德在禁區邊緣接到妙傳，隨即轟出一記勢大力沉且角度刁鑽的勁射破網，幫助奧地利在上半場取得1：0領先。

易邊再戰後，韌性十足的約旦在第50分鐘迎來歷史性時刻，前鋒奧爾萬（Ali Olwan）在中場接應隊友傳球後帶球一路狂奔殺入禁區，連續晃過防守球員後精準起腳破門，這顆進球不僅成功將比分扳平，奧爾萬更成為約旦隊史首位在世足賽進球的球員。

然而奧地利並沒有因此氣餒，第76分鐘約旦發生烏龍球讓奧地利要回領先，氣力放盡的約旦在傷停補時第12分鐘再度犯錯送出點球，阿瑙托維奇（Marko Arnautović）一蹴而就頂住壓力操刀射入，最終奧地利就以3：1帶走勝利。贏得這場硬仗後，奧地利在J組與同樣奪勝的阿根廷同積3分。