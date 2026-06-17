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世界盃／梅西獨進3球 阿爾及利亞隊長被打傻：每次機會都能進

記者劉肇育／即時報導
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Argentina's Lionel Messi (10) shoots and...
Argentina's Lionel Messi (10) shoots and scores their third goal against Algeria's Riyad Mahrez (7) and Nabil Bentaleb (19) during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-06-17，數位典藏序號：20260617110355691】

2026年世界盃小組賽J組賽事全面點燃戰火，衛冕軍阿根廷16日在堪薩斯城球場迎來本屆首秀，這場比賽同時也是當家球王梅西（Lionel Messi）國家隊生涯的第200場里程碑，在這場極具意義的戰役中，梅西不僅上演「帽子戲法」獨進三球，登上世足賽歷史進球王，更率領阿根廷以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。

談到梅西的神級表現，讓兩隊球員與教練都讚不絕口。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）受訪時激動表示，「我已經找不到詞彙來形容梅西了。20年來，他一直讓我們習慣看到這樣不可思議的表現，他激勵了每一個觀看他踢球的人。」

在梅西火力全開加持下，阿根廷16日也得以在拉開差距後讓替補球員上場磨練，斯卡洛尼也補充，球隊接下來仍會一場一場踏實地打，「很高興這場比賽能讓許多球員上場磨練，並寄望下一場能順利拿下，讓小組賽第三輪更有調度空間。」

而遭到梅西無情砲火猛攻的阿爾及利亞，賽後也展現對傳奇的最高敬意。阿爾及利亞隊長曼迪（Aissa Mandi）無奈地坦言，兩隊的致命差距就在於梅西的恐怖效率，「決定勝負的關鍵，在於他們陣中擁有一位冷酷無情的球員，他幾乎能將每一次機會都轉化為進球。他或許就是歷史上最偉大的球員，他的效率實在太驚人了。我們賽前就心知肚明並竭盡全力想去限制他，但成效甚微，他真的太出色了。」

這場戴帽秀恰巧是梅西在2006年德國世足賽迎來生涯首次進球的20周年紀念日，完美的劇本讓他的200場國家隊里程碑顯得更加璀璨，阿根廷順利收下3分積分暫居小組龍頭，22日將迎戰奧地利，屆時梅西將有機會正式超越克洛澤，獨享世足賽史得分王寶座。

精華 FAQ

  • 阿根廷在2026年世界盃小組賽首戰以3比0擊敗阿爾及利亞，順利拿下3分，暫居J組龍頭，為衛冕之路打下漂亮開局。

  • 梅西不僅在這場比賽上演帽子戲法，還完成國家隊生涯第200場出賽，同時持續累積世足賽進球紀錄，生涯再添重要里程碑。

  • 阿爾及利亞隊長曼迪表示，勝負差距在於梅西的恐怖效率，幾乎每次機會都能轉化為進球，賽前雖全力限制，但仍效果有限。

梅西 世界盃 阿根廷

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