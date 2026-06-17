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世界盃／席丹兒子是門將 精采撲救讓梅西豎起大拇指

記者劉肇育／即時報導
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盧卡·席丹(左)是阿爾及利亞門將，右為梅西。（歐新社）
盧卡·席丹(左)是阿爾及利亞門將，右為梅西。（歐新社）

儘管16日世界盃阿根廷與阿爾及利亞之戰，球王梅西（Lionel Messi）的「帽子戲法」成為本場比賽最大焦點，不過3度遭到梅西攻破球門的阿爾及利亞門將盧卡·席丹（Luca Zidane）也有幾次精采的撲救表現，甚至一度讓梅西對他豎起大拇指。

28歲的盧卡·席丹（Luca Zidane），是法國傳奇球星、前皇家馬德里總教練席丹（Zinedine Zidane）之子。然而，不同於父親當年率領「高盧雄雞」征戰世足賽，盧卡在去年選擇轉籍阿爾及利亞，並在今年世足賽穿上綠白戰袍，為阿爾及利亞鎮守最後防線。

這項決定在足壇引發不少討論，畢竟盧卡出生於法國，並曾代表法國U17國家隊出賽，但他之所以能披上阿爾及利亞戰袍，關鍵在於他的祖父母皆出生於此，盧卡曾透露，雖然長年生活在歐洲，但全家人從小就浸淫在阿爾及利亞的文化中，「能為阿爾及利亞效力是至高無上的榮譽。我父親非常高興，他知道這是我一直以來的夢想。」

盧卡的世足逐夢之旅並非一帆風順，今年4月底效力西甲格拉納達時，他在一場激烈碰撞中遭遇了嚴重的下顎、下巴骨折及劇烈震盪，險些讓他的世足夢碎。

不過這位流著傳奇血液的門將展現了驚人韌性，在16日面對傳統勁旅阿根廷的關鍵戰役中，於父親親臨觀賽的情況下，他數次上演撲救美技，其中包括一次正面擋下梅西破壞力十足射門的演出，讓梅西也對他豎起大拇指，只可惜最終仍是遭到梅西三度攻破球門，無緣幫助球隊守下勝利。

精華 FAQ

  • 本場比賽最受矚目的仍是梅西完成帽子戲法，連續攻破阿爾及利亞球門三次，成為阿根廷取勝的關鍵人物，也讓比賽話題高度集中在他身上。

  • 盧卡席丹雖然最終被梅西三度破門，但他在多次進攻中展現出色反應，曾正面擋下梅西強勁射門，甚至讓梅西對他豎起大拇指致意。

  • 盧卡席丹出生於法國，曾效力法國U17，但因祖父母來自阿爾及利亞，加上家族文化影響，他去年轉籍阿爾及利亞，圓夢披上綠白戰袍。

梅西 世界盃 阿根廷

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