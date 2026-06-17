世界盃／16顆紀錄只是數據 梅西：羅納度才是史上最偉大球員

梅西首戰踢進三球。（新華社）

世界盃 衛冕軍阿根廷隊16日在小組賽首戰開出紅盤，靠著傳奇球星梅西 （Lionel Messi）的「帽子戲法」以3：0大勝阿爾及利亞，這一夜，梅西不僅締造連續6屆參賽的紀錄，更以16顆進球追平德國 名將克洛澤（Miroslav Klose）的世足賽歷史紀錄，但賽後他依舊維持一貫的謙遜，直言紀錄對他而言「只是數據」。

「能與克洛澤還有羅納度（Ronaldo）齊名，這絕對是一種榮譽。但這其實並不代表什麼。」梅西賽後接受訪問時，語氣平靜且淡然。他甚至主動提及其他球星的強勢表現，「姆巴佩（Kylian Mbappe）16日也進了兩球，說到底，這些都只是數據，沒別的了。」

對於外界常將他與諸多足壇名將作比較，梅西展現了對前輩的敬意，同時也表達出對頭銜的豁達，他表示，「和他們競爭是我的榮幸，但進球數不代表一切。對我來說，羅納度我一直都在關注他，他才是最偉大的球員之一，但他卻不是進最多球的人，所以這真的只是數據。」

頂著5月在美職聯遭遇肌肉疲勞的傷勢疑慮，38歲的梅西此役仍燃燒小宇宙。對於自己能挺過傷勢並在世足賽初進球20周年的這一天寫下歷史，梅西感性地說：「能經歷生命中走過的一切，我感到非常幸福，現在的一切就是錦上添花。我非常開心，也很感激這群超棒的隊友，我真的很享受其中。」

不過對於阿根廷才跨出衛冕第一步，梅西也提醒全隊不能掉以輕心，「世足賽的首場比賽總是艱難的，我們也看到了，現在沒有人會輕易把勝利奉送給你。這是一屆競爭非常激烈、各國球隊都準備極為充分的賽事。」