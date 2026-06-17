世界盃／法國主帥：姆巴佩並非一個自我的人

法國隊長姆巴佩。（美聯社）

法國隊16日在美加墨世界盃 小組賽中3：1擊敗塞內加爾隊。法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後稱讚獨中兩元的姆巴佩（Kylian Mbappe），不僅能夠決定比賽，而且一直在為整個團隊付出。

德尚透露，自己在賽前一天還曾與姆巴佩交流，並一直強調姆巴佩在法國隊中的隊長作用。

「從他來到這裡的第一天起，我就一直告訴你們，他不僅是場上的隊長，也是場下的隊長。他為整個團隊做了很多事情。」德尚說，「外界有時候可能會覺得他是一個比較自我的人，但事實並非如此。他為球隊付出了很多。」

本場比賽上半場，姆巴佩多次丟失球權，進攻方面幾乎沒有任何發揮。但下半時，他的兩粒進球都至關重要。

對於外界關於姆巴佩場上位置的討論，德尚表示，目前的位置最適合這位法國隊隊長，同時教練組也會給予他足夠的自由，讓他根據比賽形勢進行移動和調整。

談及比賽，德尚認為球隊開場略顯拘謹，但下半場通過調整奧利塞的位置改善了進攻組織。他還表示，法國隊在技術處理、攻守平衡和場上站位方面仍有提升空間。球隊需要更加清楚什麼時候應當加快進攻，什麼時候需要保持耐心，減少猶豫不決的情況。

法國隊下一輪將迎戰伊拉克隊。德尚認為，對手可能同樣會採取陣型回收、壓縮後場空間的策略，法國隊必須認真準備。

「我們不會開始計算，也不會保守應對。我們還有第二場比賽需要贏下。」德尚說，「這屆世界盃已經證明，首場比賽之後，任何球隊都必須繼續拿出表現，僅僅贏下一場還遠遠不夠。」