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世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

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世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

記者劉肇育／即時報導
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梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅西在世足小組賽首戰上演帽子戲法，率阿根廷3比0擊敗阿爾及利亞。
  • 重點二：此役是他國家隊第200場，也是首位六度征戰世足賽的球員。
  • 重點三：梅西世足累積16球追平克洛澤，並成為史上最老的帽子戲法球員。

下周將滿39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在2026年世足賽小組賽首戰迎戰阿爾及利亞，這場比賽對梅西意義非凡，不僅是他國家隊生涯第200場里程碑，他更上演「帽子戲法」，世足賽生涯16記進球超越巴西傳奇羅納度（Ronaldo）、追平德國克羅澤（Miroslav Klose），以神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。

從2006年首度代表阿根廷出征世足賽至今，已經連續6屆出賽的梅西，今天在小組賽首戰登場，讓他搶在葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員。

而傳奇的紀錄之夜，梅西用瘋狂的進球秀震撼全場，比賽第17分鐘，他在中路盤帶後施展標誌性的禁區外驚天長射破網，為阿根廷首開紀錄。這記世界波是他國家隊生涯第118顆進球，更巧合的是，這天恰好是他20年前（2006年）首度在世足賽進球的日子，這讓他締造了世足賽史上首顆與最近一顆進球「橫跨年度最長」的神級紀錄。

梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(美聯社)
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(美聯社)

易邊再戰，阿根廷攻勢愈發凌厲，第60分鐘麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）遠射遭阿爾及利亞門將席丹（Luca Zidane）擋出，敏銳的梅西隨即跟進推射補刀破門，完成世足生涯第15顆進球，追平巴西傳奇羅納度。

第76分鐘，戰意沸騰的梅西再度接獲隊友回傳，在禁區內果斷起腳破網，正式上演「帽子戲法」，這顆進球讓他世足生涯累積達16球，成功追平德國轟炸機克洛澤，並列世足賽史進球王王座，這也是2022年的姆巴佩後，世足賽史上第55次的帽子戲法，也是史上最老完成帽子戲法的球員。

隨後梅西在第80分鐘被換下場，接受全場球迷雷鳴般的掌聲與歡呼，最終阿爾及利亞也未能攻破阿根廷球門，讓阿根廷以3：0取勝，跨出衛冕第一步，梅西的神級表現，也讓今天上演「梅開二度」表現的兩位超級球星法國姆巴佩、挪威哈蘭德相形失色。

精華 FAQ

  • 他先是完成國家隊第200場出賽，接著以帽子戲法攻下三球，將世足生涯進球提升到16球，追平克洛澤，並成為史上首位六度參賽的球員。

  • 阿根廷最終以3比0完封阿爾及利亞，梅西包辦三粒進球。他先遠射破門，再補射得分，最後在禁區內完成帽子戲法，成為勝利最大功臣。

  • 除了追平世足史進球王紀錄，他還締造多項特殊紀錄，包括首位六度出征世足賽、史上最老帽子戲法，以及進球跨越20年之久的罕見成就。

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