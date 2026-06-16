世足賽／從家庭悲劇到國家英雄 伊拉克胡辛斬獲相隔40年歷史進球

胡辛。(美聯社)

重返世足賽舞台的伊拉克 ，今天在首場小組賽就迎來充滿話題性的一戰，陣中頭號前鋒胡辛（Aymen Hussein）在克服了入境美國時的「扣留驚魂」後，於球場上挺身而出，為伊拉克踢進相隔40年的進球，用實力向世界證明自己的價值。

伊拉克本次進軍世足賽可謂一波三折，兩周前飛抵芝加哥歐海爾國際機場時，雖然現場聚集了大批揮舞國旗的熱情球迷，但胡辛卻在入境時遭到美國海關攔下，據伊拉克體育官員透露，胡辛當下被單獨扣留並接受了長達7小時的嚴格盤問，手機也遭到了全面檢查。

雖然胡辛最終順利獲准入境，但伊拉克代表團的命運並未就此順遂，隨隊攝影師薩拉（Talal Salah）隨後也經歷了超過10小時的盤查，最終甚至遭到美方拒絕入境、直接遣返，這起插曲也在賽前引發不少議論。

現年30歲的胡辛是目前伊拉克身價最高的足球明星，但他的人生故事充滿韌性，12歲時父親不幸遇害，一度讓他萌生退隊、打工養家的念頭，哥哥在加入伊拉克軍隊後更是失蹤至今下落不明，所幸在母親的堅持與鼓勵下才重回賽場，並一路躍升為國家隊不可或缺的進攻核心。

這場I組的焦點大戰，雖然面對由挪威 「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）領軍的強悍鋒線，但胡辛在比賽中充分展現了強大的心理素質，在球隊落後時挺身而出，以一記精彩的頭錘破網幫助伊拉克一度扳平戰局，儘管在傷停補時階段胡辛也因為在空戰爭球時誤將球頂進自家球員，讓挪威靠著烏龍球拿下本場第4顆進球，但仍無損他在今天的好表現。