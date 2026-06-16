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世界盃／上半場就世界波進球 39歲梅西寫下多項歷史紀錄

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世界盃／上半場就世界波進球 下周滿39歲的梅西寫下多項歷史紀錄

記者劉肇育／即時報導
梅西今天在世界盃足球賽小組賽首戰登場，完成生涯第6屆世足賽出賽，創下史上第一人紀...
梅西今天在世界盃足球賽小組賽首戰登場，完成生涯第6屆世足賽出賽，創下史上第一人紀錄。(美聯社) 

下周將迎接39歲生日的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在世界盃足球賽小組賽首戰登場，完成生涯第6屆世足賽出賽，創下史上第一人紀錄，而在上半場他就展現頂尖球星本色，於第17分鐘長射進球，幫助阿根廷在上半場打完取得1：0領先。

上屆世足賽帶領阿根廷高捧大力神盃的梅西，從2006年首度代表阿根廷在世足賽出賽至今，已經拿下2屆世足賽金球獎，而今年在小組賽首戰登場的他，也搶在葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員。

而這場與阿爾及利亞的賽事，也是梅西國家隊生涯的第200場出賽，開賽第4分鐘阿根廷就發起猛攻，在門前有頭錘機會，但遭到阿爾及利亞門將、法國傳奇席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡．席丹（Luca Zidane）正面擋下。

不過第5分鐘，梅西在禁區內接獲隊友傳球後起腳射門破網，但卻被吹判越位，進球不算。逃過一劫的阿爾及利亞，第8分鐘查伊比（Fares Chaibi）接獲隊友插中傳球與阿根廷門將形成一對一局面，起腳射門破網，但也同樣因為越位進球不算。 

第17分鐘，梅西在中路一路盤帶後，在禁區外大腳射門破網，完成生涯在世足賽的第14顆進球，追平今天「梅開二度」的法國姆巴佩（Kylian Mbappe），並列史上第3，也幫助阿根廷首開紀錄，這也是梅西國家隊生涯第118顆進球，幫助阿根廷在上半場踢完以1球領先。

而這也是梅西生涯在世足賽面對第11支不同球隊完成進球紀錄，讓他獨居史上第1人。至於梅西生涯在世足賽的第一顆進球，正是在20年前的今天出戰塞爾維亞時踢進，讓他成為世足賽史上第一顆進球與最近一顆進球，橫跨年度最長的球員，也是史上第3年長的進球者。  

精華 FAQ

  • 他成為史上首位六度征戰世界盃的球員，超越其他名將，並在39歲前夕持續維持頂尖表現，展現極高的職業 longevity。

  • 梅西在第17分鐘於禁區外起腳遠射破網，攻下生涯第14顆世足進球，幫助阿根廷先馳得點，並在上半場結束時取得一球領先。

  • 除了第200場國家隊出賽外，梅西也成為世足賽對第11支不同球隊進球的第一人，並寫下橫跨最長年份的世足進球紀錄。

金球獎 梅西 阿根廷

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