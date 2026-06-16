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世界盃／首秀梅開二度奪單場最佳 哈蘭德：希望挪威球迷好好慶祝

記者劉肇育／即時報導
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賽後抱回單場最佳球員殊榮的哈蘭德，談到生涯首場世足賽出賽時，心情顯得相當振奮。(...
賽後抱回單場最佳球員殊榮的哈蘭德，談到生涯首場世足賽出賽時，心情顯得相當振奮。(路透)

本世紀首度重返世界盃足球賽舞台的挪威伊拉克今天交鋒，挪威憑藉著當家明星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）展現高效進球效率、獨中兩元帶領下，最終以4：1輕鬆擊潰伊拉克，順利搶下本屆賽事的開門紅，並暫居小組龍頭。

賽後抱回單場最佳球員殊榮的哈蘭德，談到生涯首場世足賽出賽時，心情顯得相當振奮。對於自己此役的瘋狂表現，他笑著表示，「我的第一顆進球很棒，第二顆甚至更讚！能有這樣一個美妙的開局，我真的為全隊的每一個人感到無比驕傲。」

不過，這位進球機器並未因此沖昏頭，隨即展現出成熟的領袖氣質，哈蘭德直言，這場比賽只是世足賽的起點，挑戰還在後頭，「我們心裡都很清楚，接下來的每一場比賽都只會更加艱難，我們必須拿出比今天還要更出色的表現才行。」

身為足壇頂級球星，哈蘭德此役賽前就背負著外界極高的奪勝期待，對此，他坦言，團隊確實扛住了不能輸的壓力，「這場比賽我們被寄予厚望，幸運的是，我們最終順利辦到了。現在，我想挪威舉國上下應該都陷入了瘋狂，我由衷希望家鄉的大家現在都能盡情慶祝。」

世界盃 挪威 伊拉克

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