世界盃／哈蘭德上半場梅開二度寫歷史 挪威4：1擊退伊拉克

挪威以3：1擊敗伊拉克，繼1998年後再度在世足賽搶下3分積分。(路透)

歷經28年的等待，挪威 男足在今天總算重返世界盃 足球賽會內賽舞台，在頭牌球星哈蘭德（Erling Haaland）上半場就上演「梅開二度」的精彩表現下，最終挪威也以3：1擊敗伊拉克 ，繼1998年後再度在世足賽搶下3分積分，至於伊拉克則成為今年亞洲首支吞敗的球隊。

過去曾兩度殺進到世足賽16強的挪威，卻在過去6屆賽事中無緣再度踏上會內賽舞台，不過今年在雙星哈蘭德、厄德高（Martin Odegaard）的領軍下，挪威也被看好有機會以黑馬之姿再度晉級到淘汰賽階段。

在世足賽的生涯首秀，25歲的哈蘭德就帶給全球球迷一場精彩足球饗宴，他在開賽第29分鐘，就接獲沃爾費（David Moller Wolfe）在右路的橫傳，在門前將球墊進球門，完成個人在世足賽的首顆進球，為挪威先馳得球，也是哈蘭德在國家隊生涯的第57球。

儘管伊拉克在比賽第39分鐘靠著胡辛（Aymen Hussein）破門追平比數，但寫下世足賽生涯新頁後的哈蘭德，也沒有放慢進攻腳步，他在第43分鐘再度發起攻勢，趁著伊拉克後防出現配合上的失誤，上前截球後起腳射門，幫助挪威再要回領先優勢，上半場踢完挪威也以2：1領先，哈蘭德在上半場就有4次射門、3次射正與2進球的精彩表現。

下半場挪威攻勢再起，第76分鐘厄斯蒂高（Leo Ostigard）在接獲隊友開出的角球後，在球門前頭錘破門，幫助挪威取得3：1領先。傷停補時階段，挪威與伊拉克球員在球門前進行空戰，上半場有進球表現的伊拉克胡辛卻不慎將球碰進自家球門，讓挪威靠著這記烏龍球再下一城，終場挪威也以4：1取勝。

挪威哈蘭德在今天以6次射門4次射正踢進2球，成為挪威隊史首位在世足賽完成單場「梅開二度」表現的球員，為自己打響世足賽首秀，至於伊拉克則成為今年首支在世足賽吞敗的亞洲球隊。

挪威以3：1擊敗伊拉克，繼1998年後再度在世足賽搶下3分積分。(路透)