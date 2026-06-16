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世界盃╱梅西第200場倒計時 阿根廷開始一個國家的告別

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阿根廷球星梅西在練球。（美聯社）
阿根廷球星梅西在練球。（美聯社）

美加墨世界盃分組賽開踢，衛冕軍阿根廷隊16日將迎戰阿爾及利亞隊。在堪薩斯城舉行的賽前記者會上，媒體焦點雖涵蓋球隊陣容、衛冕前景及傷兵名單，但最終核心仍圍繞在隊長梅西（Lionel Messi）身上。

澎湃新聞報導，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在記者會上笑稱：「全世界都在等待梅西的第200場國家隊比賽。」這番話隨即成為阿根廷各大媒體的報導焦點。外界普遍關注，本屆賽事除了是衛冕軍的首秀，更像是這位38歲傳奇球星告別儀式的開始。

四年前在卡達，阿根廷人最大的恐懼是拿不到世界盃；如今阿根廷球迷的恐懼，變成害怕看不到梅西。

阿根廷輿論與社群媒體的討論焦點，已從戰術分析或後衛塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）的傷情，轉向「梅西國家隊200場」與「致敬梅西」等主題。

許多球迷在網路上分享梅西自2006年萊比錫、2010年南非、2014年馬拉卡納、2022年路薩爾到2026年堪薩斯城的參賽軌跡。國際足總（FIFA）官方社群帳號也發布了20年前梅西在世界盃初登場的畫面。阿根廷《奧萊報》評論指出，過去球迷擔心無法奪冠，如今則更珍惜目睹梅西參賽的機會。

過去一個月，梅西的健康狀況引發關注。5月底他代表美職聯（MLS）邁阿密國際對陣費城聯隊時，因左大腿後側肌群拉傷提前退場。隨後他接受了數周的觀察與治療，直到世界盃前最後一場熱身賽才替補登場20分鐘，並貢獻進球與助攻。

總教練斯卡洛尼強調梅西目前狀態良好。與梅西並肩作戰超過15年的老將奧塔門迪（Nicolas Otamendi）則形容梅西在競技場上依舊保持頂尖水準，雖然速度或許不如以往，但仍是阿根廷休息室與球場上的核心領袖。

目前堪薩斯城街頭已湧現大量身穿梅西10號球衣的球迷，甚至有三名阿根廷球迷歷時8個多月、騎自行車跨越17個國家來到美國，只為現場觀看比賽。

在記者會上，媒體也提及本屆賽事中沙烏地阿拉伯以1比1逼平烏拉圭的戰果。上屆世界盃首戰，阿根廷曾爆冷以1比2不敵沙烏地阿拉伯，該場失利至今仍被視為警訊。

面對首戰對手阿爾及利亞，斯卡洛尼抱持謹慎態度，「首場比賽很重要，但並不決定世界盃」，他並舉西班牙遭維德角逼平、巴西遭摩洛哥踢和為例，強調「世界盃已無弱旅」。《奧萊報》分析，上屆的挫折讓阿根廷學會敬畏對手，而本屆身為衛冕軍，阿根廷已從「獵人」轉變為各隊研究與針對的「獵物」，心理抗壓將是衛冕之路的關鍵。

精華 FAQ

  • 外界最關注的不是單純的戰術或傷兵，而是梅西即將迎來的第200場國家隊比賽，以及本屆世界盃是否成為他最後一次大賽的開始。

  • 斯卡洛尼在記者會上表示，全世界都在等待梅西的第200場國家隊比賽，並強調梅西目前狀態良好，仍是球隊核心領袖。

  • 阿根廷已從上屆的挑戰者變成被研究的衛冕軍，除了要提防首戰和強敵威脅，也得承受球迷對梅西告別與衛冕成敗的雙重期待。

梅西 世界盃 阿根廷

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