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世足賽／關鍵破門逼平沙烏地 烏拉圭阿勞霍：將永遠銘記

記者劉肇育／即時報導
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烏拉圭隊阿勞霍(左)15日踢進追平分。(歐新社)
烏拉圭隊阿勞霍(左)15日踢進追平分。(歐新社)

2026年世足賽H組賽事高潮迭起，前一場剛上演維德角爆冷逼平無敵艦隊西班牙的驚奇，隨後登場的烏拉圭與沙烏地阿拉伯之戰同樣緊扣人心，兩隊在邁阿密體育場激戰90分鐘，沙國靠著阿姆里（Abdulelah Al-Amri）在上半場末段的補射先馳得點，但頑強的烏拉圭在比賽尾聲由阿勞霍（Maximiliano Araujo）挺身而出，在第80分鐘攻入寶貴的追平球，最終雙方以1：1握手言和。

南美勁旅烏拉圭此役開局展現強烈進攻欲望，阿勞霍接連發動強攻，卻屢屢遭到沙烏地門將阿爾奧維斯（Mohammed Al-Owais）神勇化解。久攻不下的烏拉圭在第41分鐘付出代價遭沙國率先得分，下半場也持續無法攻破對手球門，直到第80分鐘才靠著阿勞霍展現敏銳嗅覺，第一時間補射入網，將比分扳成1：1平手。

賽後，為烏拉圭杜絕爆冷輸球的功臣阿勞霍難掩興奮地表示，「能取得進球我感到非常幸福，這是夢寐以求的時刻，我將永遠銘記這一天。整個下半場對手幾乎沒有射門，我們踢出了一場偉大的下半場。我們知道他們會收縮防守，但我們成功打出自己的節奏，在邊路和中路建立聯繫並成功突入禁區。」

與勝利擦身而過的沙烏地前鋒艾爾達薩里（Salem Al-Dawsari）則感到些許惋惜，但他仍對球隊的表現給予高度肯定，「這是一個很好的開始，我相信我們配得上這場勝利。我們來到這裡的目標就是贏球並走得越遠越好，而不是單純來參賽。希望下一場能修正錯誤、順利搶下勝利。」

精華 FAQ

  • 兩隊在邁阿密體育場激戰90分鐘，沙烏地阿拉伯先在上半場末段破門，烏拉圭則由阿勞霍於第80分鐘追平，最終以1比1握手言和。

  • 阿勞霍在第80分鐘把握住禁區內的補射機會，第一時間將球送進網窩，替烏拉圭將比分扳成1比1，也避免球隊在落後下吞敗。

  • 阿勞霍表示能進球非常幸福，並稱這是永遠銘記的一天；沙烏地前鋒艾爾達薩里則認為球隊表現值得肯定，期待下場修正錯誤後搶勝。

沙烏地阿拉伯

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