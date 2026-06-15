世界盃／紐西蘭兩度破門遭伊朗追平 隊史首勝再等等
原本世界排名85是本屆世界盃48隊中墊底，紐西蘭今天小組賽首戰碰亞洲傳統強權伊朗隊卻打出競爭力，開賽才7分鐘賈斯特(Elijah Just)就率先破門，下半場再和隊友伍德(Chris Wood)完成連線，不過個人雖有「梅開二度」演出，伊朗都有進球回應，最終兩隊2比2打平，各拿下1分積分。
伊朗目前FIFA世界排名23，但賽前受美伊戰爭影響，來美遇簽證問題，訓練基地也從美國搬到墨西哥，參戰一波三折。今天碰紐西蘭，開打才7分鐘就被攻破球門，伍德助攻給賈斯特率先進球，不過雷扎伊安(Ramin Rezaeian)第32分鐘進球回應，上半場兩隊1比1逼平。
下半場伍德又找到賈斯特，讓26歲的混血邊鋒54分鐘再度破門，不過伊朗莫赫比(Mohammad Mohebi)64分鐘頭錘破網，讓伊朗再度扳平比數。
最終兩隊2比2戰平，讓今天4場比賽全部以和局作收，G組也進入混亂局面，比利時、埃及、伊朗和紐西蘭同樣累積1分積分。
第三度參賽的紐西蘭，上度參賽是2010年南非世界盃以3場和局作收，今天挑戰隊史首勝雖差一步，逼平強敵伊朗仍打出驚奇一役。
紐西蘭雖然世界排名偏低，卻在開賽第七分鐘先由賈斯特破門，之後又靠伍德與他連線再度超前，整體表現相當有競爭力，讓外界驚訝。 伊朗先由雷扎伊安在上半場第32分鐘扳平，下半場又靠莫赫比在第64分鐘頭錘進球再追平一次，展現出亞洲強權的反擊能力與韌性。 本場比賽後，G組四隊比利時、埃及、伊朗與紐西蘭都各拿一分，積分完全持平，讓小組排名更加混亂，後續賽事的晉級形勢也更難預測。
精華 FAQ
紐西蘭雖然世界排名偏低，卻在開賽第七分鐘先由賈斯特破門，之後又靠伍德與他連線再度超前，整體表現相當有競爭力，讓外界驚訝。
伊朗先由雷扎伊安在上半場第32分鐘扳平，下半場又靠莫赫比在第64分鐘頭錘進球再追平一次，展現出亞洲強權的反擊能力與韌性。
本場比賽後，G組四隊比利時、埃及、伊朗與紐西蘭都各拿一分，積分完全持平，讓小組排名更加混亂，後續賽事的晉級形勢也更難預測。
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