世界盃／梅西會上場？衛冕軍阿根廷迎首戰「我們不自大也不自卑」

阿根廷主教練斯卡洛尼。（美聯社）

世界盃 足球賽衛冕軍阿根廷 隊將於16日晚首戰，阿根廷主教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）15日表示，全隊上下心情平靜，「我們既不自大，也不自卑」。

阿根廷隊首個對手是阿爾及利亞隊，斯卡洛尼在15日的賽前記者會上表示，這只是一場比賽。「我們知道一切不會隨著首場比賽結束，所以我們可以安心。我們狀態良好，我們很冷靜，我們將派出一支擁有優秀球員的隊伍。關鍵詞是平靜，我們充滿信心。」

在斯卡洛尼看來，最關鍵的是讓球員們能輕裝上陣，「讓他們上場去拚搏」。他表示：「比賽結束後，無論發生什麼，我們都要感到滿足和平靜。要讓球隊展現出他們該有的樣子，去踢他們想踢的球。對手始終存在。無論是否進球，關鍵是保持平靜。」

球迷引頸期盼梅西 （Lionel Messi）上場，然而對於隊內的傷病情況，斯卡洛尼坦言，確實有些優秀球員無法上場，阿根廷隊總體上沒有問題。

阿根廷後衛奧塔門迪（Nicolás Otamendi）表示：「任何球隊都可能給你製造麻煩，我們要踢出自己的風格。他們有好球員，總體上我們要專注於我們的比賽，確保攻守兩端運轉良好。憑藉我們的技術，任何時刻都能給對手製造麻煩，但我認為組織防守是應對這類比賽的關鍵。」

阿根廷隊與阿爾及利亞隊本次世界盃被分在J組，同組的還有奧地利隊和約旦隊。