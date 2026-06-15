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世界盃／梅西會上場？衛冕軍阿根廷迎首戰「我們不自大也不自卑」

新華社／堪薩斯城15日電
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阿根廷主教練斯卡洛尼。（美聯社）
阿根廷主教練斯卡洛尼。（美聯社）

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷隊將於16日晚首戰，阿根廷主教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）15日表示，全隊上下心情平靜，「我們既不自大，也不自卑」。

阿根廷隊首個對手是阿爾及利亞隊，斯卡洛尼在15日的賽前記者會上表示，這只是一場比賽。「我們知道一切不會隨著首場比賽結束，所以我們可以安心。我們狀態良好，我們很冷靜，我們將派出一支擁有優秀球員的隊伍。關鍵詞是平靜，我們充滿信心。」

在斯卡洛尼看來，最關鍵的是讓球員們能輕裝上陣，「讓他們上場去拚搏」。他表示：「比賽結束後，無論發生什麼，我們都要感到滿足和平靜。要讓球隊展現出他們該有的樣子，去踢他們想踢的球。對手始終存在。無論是否進球，關鍵是保持平靜。」

球迷引頸期盼梅西（Lionel Messi）上場，然而對於隊內的傷病情況，斯卡洛尼坦言，確實有些優秀球員無法上場，阿根廷隊總體上沒有問題。

阿根廷後衛奧塔門迪（Nicolás Otamendi）表示：「任何球隊都可能給你製造麻煩，我們要踢出自己的風格。他們有好球員，總體上我們要專注於我們的比賽，確保攻守兩端運轉良好。憑藉我們的技術，任何時刻都能給對手製造麻煩，但我認為組織防守是應對這類比賽的關鍵。」

阿根廷隊與阿爾及利亞隊本次世界盃被分在J組，同組的還有奧地利隊和約旦隊。

精華 FAQ

  • 斯卡洛尼表示，球隊在首戰前心情相當平靜，核心態度是「不自大也不自卑」。他認為首場只是比賽的一部分，球隊要專注自身表現。

  • 球迷最關心梅西是否能在首戰登場。斯卡洛尼坦言隊內確有部分優秀球員受傷，但阿根廷整體狀況沒有大問題，仍會派出有實力的陣容。

  • 奧塔門迪認為，面對任何對手都可能遇到麻煩，因此阿根廷要踢出自己的風格，並且專注攻守兩端的平衡。他特別強調組織防守是關鍵。

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