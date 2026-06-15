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世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

記者劉肇育／即時報導
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這場平局讓外界對西班牙接下來面對沙烏地阿拉伯與烏拉圭的硬仗感到擔憂，但主帥德拉富...
這場平局讓外界對西班牙接下來面對沙烏地阿拉伯與烏拉圭的硬仗感到擔憂，但主帥德拉富恩特在賽後記者會上對球隊依舊信心滿滿。(歐新社)

世足賽H組賽事今天點燃戰火，奪冠大熱門「無敵艦隊」西班牙隊在首場分組賽遭遇大冷門，儘管全場有27次射門、7次射正，卻始終無法攻破球門，最終以0：0遭到維德角爆冷逼平，儘管出師不利、小組晉級壓力驟增，但西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽後老神在在，強調球隊絕不會因此陷入恐慌。

本場比賽的焦點無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞（Vozinha），他全場貢獻7次關鍵撲救，隻手遮天擋下西班牙的豪華鋒線，西班牙教頭德拉富恩特直到比賽後段才換上18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與威廉斯（Nico Williams）變陣，可惜為時已晚，未能逆轉戰局。

這場平局讓外界對西班牙接下來面對沙烏地阿拉伯與烏拉圭的硬仗感到擔憂，但德拉富恩特在賽後記者會上對球隊依舊信心滿滿，「無論發生什麼事，這支球隊都值得信賴。我們已經連續32場比賽保持不敗，具備極佳的穩定性。下一場比賽我們絕對會表現得更好。」

德拉富恩特坦言，球隊此役確實缺乏門前的靈敏度，最後一傳的處理也欠缺火候，但他認為這只是需要修正的細節。他也大方讚賞對手的防守韌性，但也直言雙方實力仍有差距，「這場比賽充滿了變數與難度。對手的實力顯然在我們之下，但他們把該做的事情做到了極致，不過這是一場漫長的錦標賽，在我們的藍圖裡，球隊還有7場比賽要踢。」

隊長羅德里（Rodri）也呼籲外界保持耐心，「對手全線退守，面對這種身體對抗強悍的球隊確實不好打。唯一令人欣慰的是他們幾乎沒有創造出進攻威脅，但我們必須盡快提升在門前的終結能力。」

精華 FAQ

  • 西班牙全場主導攻勢，累積27次射門、7次射正，卻始終無法將球送進球門，最後與維德角踢成0比0平手，首戰未能如預期搶下三分。

  • 關鍵在於40歲門將沃齊尼亞表現超神，全場完成7次重要撲救，屢次擋下西班牙鋒線攻勢，加上全隊退守嚴密，成功把比賽拖成低比分僵局。

  • 德拉富恩特表示球隊不會恐慌，仍相信整體穩定性與32場不敗的底氣；羅德里則呼籲耐心，認為面對全線退守的對手，當務之急是提升終結能力。

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