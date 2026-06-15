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世界盃╱盧卡庫上場15秒製造烏龍球 比利時1:1追平埃及

世界新聞網╱即時報導
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比利時球員盧卡庫(右)和德布勞內(Kevin De Bruyne, 左)慶祝他們...
比利時球員盧卡庫(右)和德布勞內(Kevin De Bruyne, 左)慶祝他們的首粒進球，這粒進球是埃及球員哈尼(Mohamed Hany)的烏龍球。(路透)

4:41PM 更新

落後一球的比利時在下半場換上主力前鋒「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），短短15秒就在門前包抄中施加巨大壓力，迫使埃及隊防守球員自擺烏龍，不慎將球踢進自家大門。比利時隊憑藉這記烏龍球，將比分扳成1比1。

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3:41PM╱埃及隊阿舒爾遠射破門 1：0領先比利時

美加墨世界盃分組賽上演精采對決，由「歐洲紅魔」比利時隊迎戰北非勁旅埃及隊。

比賽進行到第19分鐘，埃及隊阿舒爾（Emam Ashour）在禁區外起腳遠射，幫助埃及隊先馳得點，取得1比0領先。

▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

埃及隊阿舒爾在禁區外起腳遠射。（歐新社）
埃及隊阿舒爾在禁區外起腳遠射。（歐新社）

世界盃 埃及

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