世界盃╱盧卡庫上場15秒製造烏龍球 比利時1:1追平埃及
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4:41PM 更新
落後一球的比利時在下半場換上主力前鋒「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），短短15秒就在門前包抄中施加巨大壓力，迫使埃及隊防守球員自擺烏龍，不慎將球踢進自家大門。比利時隊憑藉這記烏龍球，將比分扳成1比1。
▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
BELGIUM SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇧🇪— FOX Sports (@FOXSports) June 15, 2026
ROMELU LUKAKU SUBS ON FOR BELGIUM AND AN OWN GOAL HAPPENS INSTANTLY! pic.twitter.com/ykBKnjKOjx
3:41PM╱埃及隊阿舒爾遠射破門 1：0領先比利時
美加墨世界盃分組賽上演精采對決，由「歐洲紅魔」比利時隊迎戰北非勁旅埃及隊。
比賽進行到第19分鐘，埃及隊阿舒爾（Emam Ashour）在禁區外起腳遠射，幫助埃及隊先馳得點，取得1比0領先。
▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
EGYPT HAS ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇪🇬— FOX Sports (@FOXSports) June 15, 2026
Emam Ashour makes it 1-0 over Belgium! pic.twitter.com/IKIhKzAbXJ
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