世界盃／古拉索初登場就遭德國血洗 「最老教頭」承認：對手太強大
古拉索隊史第一次叩關世界盃，第一場就遭遇「震撼教育」，雖攻進歷史性的第一顆進球，卻也被4屆冠軍德國隊狂轟猛炸7度破門，讓世界盃史上「最老教頭」艾德沃卡特（Dick Advocaat）也承認，對手實在太強大。
艾德沃卡特執教經驗豐富，曾3度職掌荷蘭兵符，也帶過比利時、南韓、阿聯和伊拉克等國家隊，2015年也擔任過英超桑德蘭隊總教練。他2024年開始帶領古拉索，今年助隊首度叩關世足賽，除寫下隊史新頁，個人也以78歲又260天成為世界盃最老教頭。
不過古拉索的「藍色波浪」沒能淹過德國，處女秀以6球之差吞敗寫下世界盃72年最慘，僅次於南韓初登場以0：9遭匈牙利血洗。
「我們原本期望更好一點，但他們太強大了，我們輕易就丟了3球，4：1會是比較好的數字。」艾德沃卡特也提到，儘管最終比分不如人意，但球迷帶來的興奮情緒讓人振奮，「這不是恥辱，我們仍能引以為傲，我們還有兩場比賽要打，結果可能會有所不同。」
「球員們不會氣餒，能打這場比賽還是很棒。」艾德沃卡特說。
古拉索小組賽第二戰將在21日出戰厄瓜多，小組最終戰26日碰象牙海岸。
古拉索隊史首次參加世界盃，首戰就以1比7不敵德國；雖然吞下慘敗，仍攻進隊史在世界盃的第一顆進球，寫下歷史性時刻。 艾德沃卡特在2024年接掌古拉索後率隊闖進世界盃，帶隊時年齡達78歲又260天，因此成為世界盃史上年紀最大的總教練。 古拉索接下來將先對厄瓜多，再於小組賽末戰迎戰象牙海岸。艾德沃卡特表示失利不算恥辱，球隊仍會帶著信心繼續奮戰。
精華 FAQ
古拉索隊史首次參加世界盃，首戰就以1比7不敵德國；雖然吞下慘敗，仍攻進隊史在世界盃的第一顆進球，寫下歷史性時刻。
艾德沃卡特在2024年接掌古拉索後率隊闖進世界盃，帶隊時年齡達78歲又260天，因此成為世界盃史上年紀最大的總教練。
古拉索接下來將先對厄瓜多，再於小組賽末戰迎戰象牙海岸。艾德沃卡特表示失利不算恥辱，球隊仍會帶著信心繼續奮戰。
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