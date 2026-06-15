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世界盃／阿亞里兩度破網5：1大勝突尼西亞 瑞典排名暫時領先日、荷

記者藍宗標／即時報導
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瑞典阿亞里（Yasin Ayari）踢進兩球，助隊終場以5：1獲勝。(美聯社)
瑞典阿亞里（Yasin Ayari）踢進兩球，助隊終場以5：1獲勝。(美聯社)

瑞典14日在小組賽首戰一路領先突尼西亞，阿亞里（Yasin Ayari）踢進兩球，終場以5：1獲勝，暫居「死亡之組」F組排名第1，也是最近8年世界盃首勝。

瑞典開賽第7分鐘就靠阿亞里踢進第1球，第30分鐘伊薩克（Alexander Isak）也破網，攻進效力國家隊第18球；比賽進行到第43分鐘時，突尼西亞雷基克（Omar Rekik）頭錘建功追成1：2，也是兩隊差距最近的一刻。

瑞典下半場火力全開，攻防一路壓迫突尼西亞，第59分鐘約克雷斯（Viktor Gyokeres）、第84分鐘史范柏格（Mattias Svanberg）分別進球，阿亞里終場前再度破網，梅開二度成為贏球大功臣。

這是瑞典繼2018年世足賽後，等了8年再嘗贏球滋味；瑞典在當年小組賽首戰1：0擊敗南韓，並以2勝1敗取得分組第1晉級淘汰賽，最後止步8強。

瑞典目前在F組排名領先，日本、荷蘭都是1和，突尼西亞暫時墊底。

精華 FAQ

  • 瑞典在小組賽首戰一路壓制突尼西亞，最終以5比1大勝對手。這場勝利也讓瑞典在F組暫時排名第一，取得良好開局。

  • 阿亞里（Yasin Ayari）表現最搶眼，他在開賽第7分鐘先進一球，終場前又再度破網完成梅開二度，成為瑞典大勝的最大功臣。

  • 這是瑞典繼2018年世界盃後，時隔8年再度嘗到贏球滋味，也讓球隊在F組暫居領先，並壓過日本、荷蘭等隊取得先機。

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