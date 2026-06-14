世界盃／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍
五度捧冠的巴西隊原本握有26項世界盃紀錄，但比賽開打不到一星期，就有一項紀錄被改寫。4屆冠軍德國隊14日凌晨碰首次闖入世界盃的古拉索狂轟7球，除以7：1收下小組賽首勝，隊史進球數累積239球，1球之差超越巴西隊。
排平第三的是阿根廷，不過進球數152球和巴西及德國都有一段差距。
德國「僅」參賽21次，比「全勤」出賽的巴西少2次，不過仍展現兇猛火力，1954年瑞士世界盃的奪冠旅程共攻進25球。
連同14日大勝，德國已經4度單場攻進至少7球，另外3次分別是2014年四強賽7：1擊敗地主巴西的「米內羅慘案（Mineirazo）」，以及2002年8：0大勝沙烏地阿拉伯，以及1954年7：2擊敗土耳其隊。
總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）提到，古拉索的表現比大部分德國人預期的都更好，還攻進隊史第一顆進球，看自家球隊被進球後如何反擊很有趣，「下半場我們把比賽控制很好，防守幾乎滴水不漏，製造很多進攻機會，透過定位球、控球和轉換攻擊進了很多球，進球的組合也很不錯，整體來說我非常滿意。」
德國本次賽事位於E組，首戰古拉索後，21日將和象牙海岸交手，小組最終戰是26日碰厄瓜多。
德國在小組賽首戰火力全開，以七比一大勝首次闖進世界盃的古拉索，順利拿下本屆賽事的第一場勝利，也展現強大進攻實力。 因為德國此役攻進七球後，隊史世界盃進球累積到239球，比巴西隊多出1球，正式超越巴西，成為史上最會進球的世界盃隊伍。 納格爾斯曼認為古拉索表現超出外界預期，且踢進隊史第一球；他也稱讚德國下半場控制比賽、製造大量機會，整體表現相當滿意。
精華 FAQ
德國在小組賽首戰火力全開，以七比一大勝首次闖進世界盃的古拉索，順利拿下本屆賽事的第一場勝利，也展現強大進攻實力。
因為德國此役攻進七球後，隊史世界盃進球累積到239球，比巴西隊多出1球，正式超越巴西，成為史上最會進球的世界盃隊伍。
納格爾斯曼認為古拉索表現超出外界預期，且踢進隊史第一球；他也稱讚德國下半場控制比賽、製造大量機會，整體表現相當滿意。
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