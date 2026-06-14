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世界盃／象牙海岸1：0險勝厄瓜多 替補小將首秀就攻進絕殺球

記者曾思儒／即時報導
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象牙海岸小將迪亞洛14日踢進致勝絕殺球。(路透)
象牙海岸小將迪亞洛14日踢進致勝絕殺球。(路透)

象牙海岸小將迪亞洛（Amad Diallo）世界盃首秀就有進球記錄，且是在第90分鐘破網，助象牙海岸戲劇性以1：0「絕殺」厄瓜多，搶下寶貴的3分積分，離隊史首度的晉級淘汰賽更近一步。

象牙海岸FIFA排名33，今天和排名23的厄瓜多一路激戰，兩隊共有三次射門中柱，但離攻破球門就差一步，直到比賽尾聲，下半場替補上陣的迪亞洛成為突破僵局主角，他找到球門左下角的空檔，左腳輕巧將球送進球門，生涯第一顆世足賽進球就讓象牙海岸搶下關鍵勝利。

厄瓜多上半場握有更好機會，瓦倫西亞（Enner Valencia）在對手阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）滑倒後獲得大空檔，但絕佳機會卻踢飛；接續耶博阿（John Yeboah）更接近球門的機會卻中柱，明達（Alan Minda）的攻擊也打到門框。

象牙海岸的19歲前鋒迪奧德曼（Yan Diomande）表現活躍，但球隊也沒能把握進攻機會，佩佩（Nicholas Pepê）的攻擊也無果，上半場雙方唔而返。

下半場兩隊仍沒有球數進帳，直到比賽尾聲，象牙海岸辛戈（Wilfried Singo）傳中找到迪亞洛，迪亞洛的射門突破厄瓜多門將加林德斯（Hernan Galindez），第90分鐘的進球也宣判厄瓜多死刑。

這是迪亞洛第5顆國家隊進球，也是生涯第一顆世足賽進球，有望讓第4度參賽的象牙海岸首度挺進淘汰賽。

同組的還有4屆冠軍德國和首度參賽的古拉索，稍早對決德國寫下7：1大勝。

精華 FAQ

  • 象牙海岸靠替補上陣的阿馬德·迪亞洛在第90分鐘進球，他接應辛戈傳中後把球送進左下角，完成全場唯一得分，幫助球隊戲劇性擊敗厄瓜多。

  • 厄瓜多上半場由瓦倫西亞獲得大空檔卻踢飛，之後耶博阿與明達的射門也先後中柱，雖然攻勢較多，卻始終無法把握破門良機。

  • 象牙海岸拿下這場勝利後累積寶貴3分，外界認為這讓他們更接近隊史首次晉級世足賽淘汰賽，也為最後一輪分組賽奠定優勢。

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