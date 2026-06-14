世界盃╱摩洛哥18歲少年 令巴西中場盡失鋒芒

摩洛哥隊6號、18歲的中場球員布阿迪，優異表現奪取世人目光。(美聯社)

巴西 隊與摩洛哥隊的美加墨世界盃 小組賽結束後，打進扳平進球的維尼修斯獲得全場最佳球員。但在紐約新澤西球場的混合採訪區，另一名球員同樣成為媒體追逐的對象——摩洛哥隊6號布阿迪(Ayyoub Bouaddi)。

沒有進球，也沒有助攻，甚至很少進行吸引眼球的連續過人，但這名年僅18歲的中場球員，用一場遠超年齡的成熟表演，讓更多人記住了他的名字。

面對五屆世界盃冠軍巴西隊，布阿迪首發並踢滿全場。雖是世界盃首秀，但從場上的表現看，這絲毫不像一個初登大賽舞台的年輕人。

比賽開始後，摩洛哥隊憑藉積極的跑動、高位壓迫和快速傳遞占據主動。布阿迪站在中場中路，成為球隊攻守轉換的重要樞紐。隊友從後場出球時，他不斷移動尋找接應位置；巴西隊上前逼搶時，他能夠在接球前觀察周圍情況，用簡潔的轉身和傳球避開第一道防線。球隊失去球權後，他又迅速向前壓迫，或者回到防線身前填補空當。

這一戰之後，布阿迪彷彿少年俠客初入江湖便技驚四座，一夜之間名動國際足壇。

路透在賽後報導中說，摩洛哥隊多次輕鬆穿過巴西隊中場，布阿迪充分展示了自己的天賦。衛報分析，巴西隊在上半場相當長的時間裡只能「追逐摩洛哥球員的影子」，卡塞米羅和吉馬良斯難以限制布阿迪坐鎮的中場。

這種對比頗具戲劇性。比賽一方，是經歷過多屆世界盃和歐冠決賽的卡塞米羅；另一方，是出生於2007年、直到一個月前才正式選擇代表摩洛哥隊的布阿迪。然而上半場結束後，被換下的是巴西老將，留在場上繼續掌控節奏的卻是18歲的世界盃新人。

布阿迪全場完成6次奪回球權，贏下9次對抗。數據並不能完全體現他的價值。第82分鐘，巴西隊發動進攻，他高速回追到底線附近，用一次準確的滑鏟破壞進攻，隨後起身握拳慶祝。到了比賽最後階段，當不少球員因高溫和持續對抗露出疲態時，他依然能夠保持清醒的判斷，幫助摩洛哥隊守住中場區域。

相比奔跑能力和身體對抗，更讓人印象深刻的是他的冷靜。面對巴西隊員的逼搶，他很少倉促開大腳，也不會為了展示個人能力而做多餘處理。觀察、接球、轉身、傳遞，他的每個動作似乎都提前想好的。

「他踢球非常成熟，看起來似乎從不慌張。」摩洛哥中場艾納維賽後說，擁有一名能夠在壓力下保持冷靜的隊友，對全隊幫助很大。

摩洛哥總教練瓦赫比則表示，讓布阿迪在這樣一場重量級比賽中首發並不是冒險，教練組了解他的能力，也相信他能夠應對這樣的場面。

事實上，對於熟悉法國足球的人來說，布阿迪並非從天而降。

他2007年10月出生於法國桑利斯，父母來自摩洛哥。布阿迪少年時期在克雷伊俱樂部接受訓練，14歲進入法甲里爾俱樂部青訓體系。2023年10月，他以16歲零3天的年齡代表裡爾參加歐洲協會聯賽，一度成為歐洲俱樂部賽事歷史上最年輕的出場球員。

一年後的17歲生日當天，布阿迪第一次在歐冠比賽中首發。對手不是普通球隊，而是衛冕冠軍皇家馬德里。面對莫德里奇、卡馬文加等頂級中場，他表現沉穩，幫助里爾以1:0取勝。此後幾個賽季，他逐漸在里爾站穩腳跟。到本屆世界盃前，18歲的布阿迪已經代表俱樂部參加超過90場正式比賽。

布阿迪此前曾為法國多個年齡段青年隊效力，並擔任過法國U21隊隊長。法國隊與摩洛哥隊都希望得到這名年輕中場。今年5月，國際足聯批准其變更代表隊資格，他最終選擇了父母的祖國摩洛哥。僅僅一個月後，他便穿著摩洛哥隊球衣站上世界盃賽場，並在首場比賽中迎來了巴西隊。

從歐戰最年輕出場紀錄，到生日夜擊敗皇家馬德里，再到世界盃首秀壓制巴西中場，布阿迪的職業生涯似乎在以超出年齡的速度向前推進。

對於歐洲足壇而言，他早已不是無名之輩；但對於世界盃的全球觀眾而言，巴西隊與摩洛哥隊過招的這個夜晚，或許才是布阿迪真正意義上的「橫空出世」。

世界盃不是這名18歲少年的起點，卻很可能是全世界開始記住他名字的地方。