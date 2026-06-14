世界盃╱德國再取得領先 2:1對古拉索
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美東時間1:45 PM 更新
上半場第38分鐘，德國隊施洛特貝克(Nico Schlotterbeck)靠著一顆角球頭錘破門，重新取得領先，這也是他代表國家隊的首顆進球。
美東時間1:26 PM 更新
古拉索在上半場第19分鐘，柯梅內西亞(Livano Comenencia)起腳射穿德國門將諾伊爾(Manuel Neuer)防守的大門，這個世界盃史上最小的晉級國家，攻破了四屆世界冠軍德國的球門，也是該國史上第一顆世界盃進球。
美東時間1:20 PM
德國對古拉索一役開賽僅6分鐘，德國就取得1比0領先，穆夏拉(Jamal Musiala)一腳射門被擋出後，恩梅查(Felix Nmecha)跟上補射破門，為德國送上夢幻開局。
這是本屆世界盃開踢以來最快進球。
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