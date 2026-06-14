世界盃14日看點╱德國出陣 荷蘭日本強強對決

日本隊久保建英。(路透)

2026年FIFA世界盃 14日迎來賽程第四天，共安排四場小組賽，橫跨E、F兩組，其中最受矚目的是美東時間下午4時登場的荷蘭對日本 ，傳統勁旅德國 也首次亮相。

E組：德國 vs. 古拉索(美東時間下午1時，休士頓球場)

德國展開第21次世界盃征途，對手是首度打進世界盃正賽的古拉索，本場被視為傳統勁旅與「迷你新軍」的強弱對比賽事，德國肩負證明實力的壓力。

德國隊必須擺脫2018、2022連續兩屆小組賽出局的陰影，總教練納格爾斯曼(Julian Nagelsmann)這次手握的是足球界最被看好的中場雙核心：拜仁的慕夏拉(Jamal Musiala)和利物浦的維爾茨(Florian Wirtz)，兩人被視為新生代最具創造力的攻擊組合。再加上門將諾伊爾(Manuel Neuer)寶刀未老，仍是金手套獎的潛在競爭者。

對古拉索這支首度晉級世界盃正賽的「迷你新軍」來說，這場揭幕戰幾乎是星光壓陣的硬仗。

F組：荷蘭 vs. 日本(美東時間下午4時，達拉斯球場)

荷蘭曾三度打進決賽卻從未捧起金盃，這次陣中仍有利物浦隊長范戴克(Virgil van Dijk)坐鎮後防，搭配巴塞隆納中場核心德容(Frenkie de Jong)，經驗與技術兼具，被視為F組最具完成度的隊伍。

日本則是在開賽前接連遭受重擊，原隊長遠藤航因左腳踝傷勢復發，賽前緊急退出名單並宣布自國家隊退役；被視為攻擊王牌的三笘薫，更早在5月名單公布前就因左大腿傷勢落選，連26人名單都未能擠進。雙重打擊下，日本由板倉滉接任隊長，町野修斗頂替遠藤航入選。

即便如此，日本陣中仍有皇家社會邊路尖刀久保建英(Takefusa Kubo)扛起進攻重任，加上門將鈴木彩艶(Zion Suzuki)狀態穩定，日本近期才在友誼賽中於溫布利1比0擊敗英格蘭，過去兩屆世界盃淘汰賽前更曾擊敗德國、西班牙、哥倫比亞，「爆冷體質」深植球迷心中。荷蘭的經驗陣容對上臨陣折將仍想搏一把的日本，本場仍是今日最具看點的對決之一。

E組：象牙海岸 vs. 厄瓜多(美東時間晚上7時，費城球場)

象牙海岸闊別世界盃12年(上次參賽是2014年)，這次資格賽以10戰8勝、零失球的姿態強勢回歸，陣中曼聯邊鋒迪亞洛(Amad Diallo)與摩納哥邊鋒阿丁格拉(Simon Adingra)是兩翼主要威脅，中場則由老將凱西(Franck Kessié)坐鎮。

厄瓜多則以防守見長，後防線坐擁巴黎聖日耳曼的帕喬(Willian Pacho)與兵工廠的伊卡比(Piero Hincapié)，兩人在資格賽攻防穩固，球隊18場僅失5球；中場由切爾西的凱塞多(Moisés Caicedo)主導節奏，是雙方中場拉鋸的關鍵人物。兩隊歷史上從未交手過，被視為今日「黑馬內戰」的重頭戲，勝方很可能為小組第二的爭奪取得先機。

F組：瑞典 vs. 突尼西亞(美東時間晚上10時，蒙特雷球場)

瑞典近年戰績起伏，曾無緣2022世界盃及2024歐洲盃，本屆由曾為英超豪門切爾西教頭的波特(Graham Potter)執教，還有現役英超頂級前鋒伊薩克(Alexander Isak)與約克雷斯(Viktor Gyökeres)，備受期待。突尼西亞過去六度參賽從未晉級十六強，本場被視為瑞典相對容易拿分的一戰。

另外，D組深夜澳洲對土耳其一戰由澳洲爆冷取勝，戰績追平美國隊，為D組出線形勢增添變數。