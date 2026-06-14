世界盃／首戰險遭摩洛哥絕殺「五星巴西」怎麼了

巴西13日1比1逼和摩洛哥。（美聯社）

巴西 隊前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）13日在世界盃 足球賽C組首戰中攻入精彩追平球，助球隊以1：1逼和摩洛哥。不過，曾5度奪冠的巴西表現起伏不定，為爭冠之路埋下隱憂。

「森巴軍團」雖然保住了連續21屆世界盃首戰不敗的紀錄，但被上屆最強「黑馬」摩洛哥隊率先進球、補時階段還險被「絕殺」，巴西隊多項數據難言樂觀，外界不免疑慮：「五星巴西」已顯頹勢？

世界足壇勁旅雲集，巴西隊手握一項傳奇紀錄：他們是唯一一支從未缺席世界盃正賽的球隊。在巴西隊五奪世界盃冠軍的歷程中，從1970年第三次捧盃到1994年第四次奪冠相隔24年，如今距離巴西隊2002年第五次奪冠，同樣過去了24年。

在連續幾屆世界盃表現平平後，巴西男足去年請來了義大利 籍主教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti），這位在歐洲五大聯賽均帶隊奪得過冠軍的「大滿貫」教頭，成為巴西國家隊自1965年以來首位外籍主教練。

作為世界盃史上第一支晉級四強的非洲球隊，摩洛哥隊與世界強隊交手底氣十足：四年前擊敗過比利時隊、西班牙隊和葡萄牙隊，還是新科非洲盃冠軍。摩洛哥教練瓦赫比（Mohamed Ouahbi）直言，摩洛哥隊早已擺脫「弱旅」標籤，甚至可以擺脫「黑馬」標籤，「我們已經進入另一個境界」。

巴西13日1比1逼和摩洛哥。（歐新社）

人們期待傳統豪強與足壇新貴上演「針尖對麥芒」的巔峰對決，但開局階段巴西隊完全陷入被動，前10分鐘摩洛哥隊轟出5次射門。巴西隊上一次在世界盃開場10分鐘內被對手射門5次，還要追溯至1966年。

全場數據同樣刺眼，巴西隊在進攻三區僅完成69次傳球，為2014年以來最低值；反觀摩洛哥隊在進攻三區傳球高達123次，刷新隊史世界盃比賽紀錄。摩洛哥隊也成為近五場世界盃小組賽首輪比賽中，第一支戰平巴西隊的非歐洲球隊。

安切洛蒂試圖依託自己的足球哲學改造巴西隊，不再一味仰仗球員天賦大打華麗的攻勢足球，改走跑動積極、高位逼搶的務實打法，但畢竟執教時間有限，整場比賽仍然依靠個人能力突出的維尼修斯單兵救主，艱難守住平局。

在世界盃南美區預選賽上，巴西隊僅排名第五，不僅不敵宿敵阿根廷隊，還輸給過烏拉圭隊、巴拉圭隊、哥倫比亞隊。世界盃首場比賽戰平摩洛哥隊，巴西隊本屆世界盃還能走多遠？

安切洛蒂對球隊發揮頗為不滿，賽後直言開局狀態糟糕，攻防轉換環節多次給對手推進的空間，「球員想要擺脫壓迫，反倒製造出更危險的攻守切換」。但他說，拿到1分尚可接受，畢竟「世界盃不是第一天就能贏下來的」。

作為安切洛蒂眼中「難纏的對手」，摩洛哥隊對球隊此行前景信心滿滿，因為球隊「足夠勇敢」。「我們能在高強度對抗下穩住節奏、掌控球權，因此完全有理由相信能更進一步，突破上屆世界盃四強成績。」瓦赫比說。