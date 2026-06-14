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世界盃／首戰險遭摩洛哥絕殺「五星巴西」怎麼了

中新社／北京14日電
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巴西13日1比1逼和摩洛哥。（美聯社）
巴西13日1比1逼和摩洛哥。（美聯社）

巴西隊前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）13日在世界盃足球賽C組首戰中攻入精彩追平球，助球隊以1：1逼和摩洛哥。不過，曾5度奪冠的巴西表現起伏不定，為爭冠之路埋下隱憂。

「森巴軍團」雖然保住了連續21屆世界盃首戰不敗的紀錄，但被上屆最強「黑馬」摩洛哥隊率先進球、補時階段還險被「絕殺」，巴西隊多項數據難言樂觀，外界不免疑慮：「五星巴西」已顯頹勢？

世界足壇勁旅雲集，巴西隊手握一項傳奇紀錄：他們是唯一一支從未缺席世界盃正賽的球隊。在巴西隊五奪世界盃冠軍的歷程中，從1970年第三次捧盃到1994年第四次奪冠相隔24年，如今距離巴西隊2002年第五次奪冠，同樣過去了24年。 

在連續幾屆世界盃表現平平後，巴西男足去年請來了義大利籍主教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti），這位在歐洲五大聯賽均帶隊奪得過冠軍的「大滿貫」教頭，成為巴西國家隊自1965年以來首位外籍主教練。

作為世界盃史上第一支晉級四強的非洲球隊，摩洛哥隊與世界強隊交手底氣十足：四年前擊敗過比利時隊、西班牙隊和葡萄牙隊，還是新科非洲盃冠軍。摩洛哥教練瓦赫比（Mohamed Ouahbi）直言，摩洛哥隊早已擺脫「弱旅」標籤，甚至可以擺脫「黑馬」標籤，「我們已經進入另一個境界」。 

巴西13日1比1逼和摩洛哥。（歐新社）
巴西13日1比1逼和摩洛哥。（歐新社）

人們期待傳統豪強與足壇新貴上演「針尖對麥芒」的巔峰對決，但開局階段巴西隊完全陷入被動，前10分鐘摩洛哥隊轟出5次射門。巴西隊上一次在世界盃開場10分鐘內被對手射門5次，還要追溯至1966年。

全場數據同樣刺眼，巴西隊在進攻三區僅完成69次傳球，為2014年以來最低值；反觀摩洛哥隊在進攻三區傳球高達123次，刷新隊史世界盃比賽紀錄。摩洛哥隊也成為近五場世界盃小組賽首輪比賽中，第一支戰平巴西隊的非歐洲球隊。 

安切洛蒂試圖依託自己的足球哲學改造巴西隊，不再一味仰仗球員天賦大打華麗的攻勢足球，改走跑動積極、高位逼搶的務實打法，但畢竟執教時間有限，整場比賽仍然依靠個人能力突出的維尼修斯單兵救主，艱難守住平局。 

在世界盃南美區預選賽上，巴西隊僅排名第五，不僅不敵宿敵阿根廷隊，還輸給過烏拉圭隊、巴拉圭隊、哥倫比亞隊。世界盃首場比賽戰平摩洛哥隊，巴西隊本屆世界盃還能走多遠？ 

安切洛蒂對球隊發揮頗為不滿，賽後直言開局狀態糟糕，攻防轉換環節多次給對手推進的空間，「球員想要擺脫壓迫，反倒製造出更危險的攻守切換」。但他說，拿到1分尚可接受，畢竟「世界盃不是第一天就能贏下來的」。 

作為安切洛蒂眼中「難纏的對手」，摩洛哥隊對球隊此行前景信心滿滿，因為球隊「足夠勇敢」。「我們能在高強度對抗下穩住節奏、掌控球權，因此完全有理由相信能更進一步，突破上屆世界盃四強成績。」瓦赫比說。

精華 FAQ

  • 巴西隊首戰以1比1戰平摩洛哥，靠維尼修斯的追平球才避免落敗。最大隱憂是比賽內容不佳，開局被壓制、補時還險遭絕殺，爭冠穩定性受到質疑。

  • 摩洛哥開局前10分鐘就完成5次射門，全場在進攻三區傳球數遠勝巴西，場面相當主動。他們延續了強隊對抗底氣，也證明已不再只是傳統意義上的黑馬。

  • 安切洛蒂嘗試把巴西從依賴天賦轉向高位逼搶與跑動足球，但執教時間有限，球隊磨合仍不足。加上預選賽成績平平，讓世界盃走多遠成為外界焦點。

巴西 義大利 世界盃

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