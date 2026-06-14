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世界盃／澳洲2：0土耳其 20年來預賽首戰獲勝

中央社／台北14日電
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澳洲以2：0擊敗土耳其。（歐新社）
澳洲以2：0擊敗土耳其。（歐新社）

2026世界盃足球賽13日進行D組預賽，「袋鼠軍團」澳洲儘管控球時間不長，但上、下半場各靠一次出色的防守反擊，以2：0擊敗土耳其，收下20年來的預賽首戰勝利。

本屆是澳洲隊史上第7次在世界盃亮相，前6次分別在2006、2022年踢進16強；土耳其則僅是隊史第3次踢進會內賽，但在2002年日韓合辦的世界盃獲得第3名佳績。

2026世界盃足球賽D組有地主美國、巴拉圭、澳洲、土耳其；目前美國與澳洲同樣都搶下開門紅。

根據澳洲在歷屆世界盃史上，前一次在預賽首戰獲勝，已經是2006年的事，當時澳洲預賽首戰對日本，以3比1過關；後續2010年0：4敗給德國、2014年1：3不敵智利、2018年1：2輸法國、2022年1：4敗給法國。

13日澳洲開賽就以防守為主調，不強求控球時間，伺機採取防守反擊。比賽到第27分鐘，澳洲伊蘭昆達（Nestory Irankunda）在接獲隊友大腳長傳後，單刀進入禁區，隨後閃過對方守門員撲救，起腳破網替澳洲首開紀錄。

下半場澳洲依舊不躁進，在第75分鐘時，效力於德甲俱樂部的麥考菲（Connor Metcalfe），接獲隊友短傳後，獨自在防守下帶球到18碼大禁區外起腳勁射，再度攻破土耳其球門，讓澳洲取得關鍵的2：0優勢。

反觀土耳其在基本腳法、技術都不如澳洲的情況下，雖偶有佳作，但都被澳洲年僅22歲的守門員比奇（Patrick Beach）精彩撲救、化解失分危機。

賽後數據統計，土耳其的控球時間高達57%卻沒能得分，澳洲只有30%就攻下2球；另外，土耳其射門次數多達30次，但僅射正8球。

精華 FAQ

  • 澳洲全場以防守為主，刻意降低控球比例，並透過兩次有效反擊製造破門機會。伊蘭昆達先在上半場進球，麥考菲下半場再下一城，最終以2比0獲勝。

  • 澳洲首球由年輕前鋒伊蘭昆達在第27分鐘完成，他接長傳後單刀破門；第75分鐘則由麥考菲在禁區外起腳勁射得分，兩人合力鎖定勝局。

  • 土耳其雖有57%控球率與30次射門，但多數攻勢缺乏效率，且澳洲門將比奇多次精彩撲救化解危機；反觀澳洲把握有限機會，兩次進攻都成功轉化為進球。

土耳其 世界盃 澳洲

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