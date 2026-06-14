世界盃／卡達「神門」5次撲救 爆冷1︰1踢平瑞士

AI摘要 文章摘要整理： 世界盃小組賽中，巴西與摩洛哥踢成1比1，卡達則靠補時絕平瑞士，爆出開賽首個小冷門並收穫隊史首分。

世界盃 足球賽小組賽C組第1輪，巴西 對陣摩洛哥。上半場摩洛哥率先取得進球、隨後巴西扳平比分。下半場，雙方均未能取得入球，這場焦點大戰最終1：1握手言和，雙方各得一分。另外，B組第二場賽事，瑞士 隊與卡達隊13日在舊金山登場，卡達隊爆出小冷門1︰1踢平瑞士隊。

曾獲五屆冠軍的巴西目前世界排名第六，去年非洲冠軍摩洛哥僅以一位之差尾隨其後，兩隊實力接近，踢來異常激烈。備受關注的巴西球星內馬爾(Neymar)因小腿傷勢未癒未進入本場比賽名單，身著訓練服出現在球場。他能否加入巴西第二場小組賽，仍是未知數。

巴西隊總教練安切洛蒂(Carlo Ancelotti)說：「內馬爾非常努力進行復健，希望盡快康復。預估他下周就能康復並歸隊。」

開場階段，摩洛哥持續向巴西禁區施壓，多腳遠射被巴西後衛封堵。13分鐘後，巴西逐漸找回比賽節奏。不過，摩洛哥在第21分鐘發動快速反擊，前鋒塞巴利(Ismael Saibari)挑射入網，摩洛哥1：0領先。巴西前鋒維尼修斯(Vinicius Jr.)在第32分鐘利用個人能力突破，於左路勁射破門，為巴西追平。上半時雙方1：1不分高下。

易邊後，摩洛哥攻勢減弱，巴西主導場上局面，但未有絕對得分機會。補時階段，巴西門將兩連撲力保不失。最終雙方均未能在下半場取得入球，以1：1握手言和。巴西下一場將在19日出戰海地。

B組第二場賽事，瑞士隊與卡達隊13日在舊金山登場，卡達隊爆出小冷門1︰1踢平瑞士隊，各得1分。對卡達隊而言，這一分是拿到在世界盃比賽首分，但對瑞士隊而言則不是味兒。

比賽開局很快證明這點，卡達隊給對手壓制幾乎很難過半場，反擊機會寥寥；相反地，瑞士隊在第17分鐘就藉前鋒恩博洛(Breel Embolo)的12碼定點罰球取得領先，球迷普遍相信卡達難以翻身。

可是占據絕對主動的瑞士之後無法打進第二球，無論近攻及遠射都與進球無緣，狂轟26腳始終無功而還。

相反卡達展現出出色的防守韌性，守門員阿布納達(Mahmud Abunada)五次成功撲救被喻為「神門」，更在補時階段第94分鐘，隊長高基希(Boualem Khoukhi)以頭球絕平，幫助球隊拿到一分，爆出世界盃開賽以來第一個小冷門。

卡達四年前斥巨資承辦世界盃，藉主辦國首度參賽，但小組賽三連敗出局，被嘲為「世界盃最弱東道國」。四年後，卡達用防守及最後的韌勁，收穫隊史的世界盃首分。

此仗之後，B組4隊首輪全部亮相，加拿大、波赫、卡達及瑞士全部平局各得一分，出線形勢變得撲朔。瑞士隊整體實力依舊最強，仍有望出線，其餘三隊則難言誰出線機會最大。四隊下輪賽事將於18日舉行。