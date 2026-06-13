卡達94分鐘破門逼和瑞士 隊史首拿世界盃積分

卡達球員佩德羅．米格爾（Pedro Miguel）在隊友胡赫（Boualem Khoukhi）攻進球隊首粒進球後，興奮慶祝。（路透）

在今天的世界盃 首輪分組賽中，卡達後衛胡赫（Boualem Khoukhi）在比賽尾聲攻入扳平比分的關鍵一球，助球隊終場以1比1逼和瑞士 ，拿下隊史世界盃首個積分。

法新社報導，在這場於舊金山灣區的對決中，瑞士前鋒安保路（Breel Embolo）在上半場開踢沒多久便靠著12碼罰球首開紀錄、打破兩隊僵局；然而，這支奪冠熱門球隊隨後頻頻浪擲擴大領先的機會，最終付出代價。

繼主辦2022年世界盃後，隊史僅第2次闖進會內賽的卡達，先前因中東爆發戰爭導致兩場熱身賽被迫取消，久未實戰也讓他們在場上顯得有些生疏，畢竟今天與瑞士碰頭，是他們自去年12月以來的僅僅第3場正式比賽。

今天比賽大部分時間，卡達明顯落居下風，遭瑞士發動多達26次射門圍攻；怎料到了下半場傷停補時第4分鐘，35歲老將胡赫挺身而出、頭槌破網，瞬間引爆場邊卡達球隊的瘋狂慶祝。

瑞士本屆尋求連續第4次殺進世界盃淘汰賽，但他們在全面主導戰局的情況下卻遲遲無法鎖定勝局，這種疲軟的終結能力恐怕會讓主教練雅金（Murat Yakin）憂心忡忡。

開賽僅第2分鐘，瑞士後衛阿肯基（Manuel Akanji）的防守失誤就給了卡達絕佳機會，讓對方前鋒艾德米爾森（Edmilson Junior）形成單刀突破，可惜他的射門力道太軟，被瑞士門將柯貝爾（Gregor Kobel）輕鬆沒收。

逃過一劫的瑞士隨後大夢初醒，並在第13分鐘獲得12碼罰球機會。當時這記傳球儘管有越位嫌疑，但卡達門將阿布納達（Mahmoud Abunada）仍衝出將弗羅伊勒撞倒；在經過長達4分鐘的比賽中斷後，由安保路操刀主罰命中。

上半場剩餘的時間完全成了瑞士對卡達禁區「一邊倒的圍攻」。

易邊再戰，在加州烈日的暴曬下，下半場雙方的攻勢逐漸沉寂。

久攻不下的瑞士最終為自己的浪費機會付出了代價，第94分鐘，胡赫在遠柱高高躍起，以強力頭槌攻入追平球。

瑞士將於18日移師加州洛杉磯迎戰波士尼亞，而卡達則將在同一天前往溫哥華，挑戰本屆賽事地主國之一加拿大。

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