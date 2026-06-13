世界盃13日看點／巴西摩洛哥強碰 海地蘇格蘭同組廝殺
2026年FIFA世界盃今日（13日）迎來賽程第三天，共安排四場小組賽，橫跨B、C、D三組。
B組：卡達 vs. 瑞士（美東時間下午3時，舊金山灣區球場）
卡達對瑞士率先揭開今日賽幕，卡達以主辦國身分參加2022年世界盃後首度出賽，面對技術穩健的瑞士隊，開門紅壓力不小。
C組：巴西 vs. 摩洛哥（美東時間下午6時，紐約新澤西球場）
這場被視為首輪最重磅對決：FIFA最新排名第六的巴西對上第七的摩洛哥，兩隊僅差一個名次，在C組首輪相遇。
兩隊歷史交手三次，巴西贏得前兩場，包括1998年世界盃小組賽3比0大勝，但摩洛哥在最近一次交手2023年3月的友誼賽中，以2比1告捷。
值得注意的是，內馬爾正從小腿二級拉傷中恢復，預計不會先發，最樂觀估計是替補登場，球隊目標放在6月20日對海地的第二場小組賽讓他更充分復出。
巴西由安切洛蒂執教，預計由維尼修斯從左路領銜進攻，卡塞米羅坐鎮中場，拉菲尼亞與帕奎塔供應創造力。
C組：海地 vs. 蘇格蘭（美東時間晚上9時，波士頓球場）
海地時隔52年重返世界盃舞台，上一次參賽還是1974年。蘇格蘭則渴望在首戰拿下積分，為出線鋪路。
D組：澳洲 vs. 土耳其（美東時間翌日深夜12時，加拿大溫哥華球場）
美國男足的未來對手澳洲與土耳其壓軸登場，兩隊同屬D組，美國稍早已以4比1大勝巴拉圭，本場結果將直接影響小組態勢。
今日共安排四場小組賽，賽事橫跨B、C、D三組，依序包含卡達對瑞士、巴西對摩洛哥、海地對蘇格蘭，以及澳洲對土耳其。 因為兩隊最新FIFA排名分列第六與第七，實力接近，且歷史交手各有看點；巴西雖曾多次占優，但摩洛哥最近一次交手已成功取勝。 海地時隔52年重返世界盃，首戰對蘇格蘭備受關注；蘇格蘭則希望先拿分數。澳洲與土耳其一戰也將左右D組走勢。
精華 FAQ
今日共安排四場小組賽，賽事橫跨B、C、D三組，依序包含卡達對瑞士、巴西對摩洛哥、海地對蘇格蘭，以及澳洲對土耳其。
因為兩隊最新FIFA排名分列第六與第七，實力接近，且歷史交手各有看點；巴西雖曾多次占優，但摩洛哥最近一次交手已成功取勝。
海地時隔52年重返世界盃，首戰對蘇格蘭備受關注；蘇格蘭則希望先拿分數。澳洲與土耳其一戰也將左右D組走勢。
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