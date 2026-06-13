世界盃13日看點／巴西摩洛哥強碰 海地蘇格蘭同組廝殺

巴西隊明星前鋒維尼修斯出席記者會。(路透)

2026年FIFA世界盃 今日（13日）迎來賽程第三天，共安排四場小組賽，橫跨B、C、D三組。

B組：卡達 vs. 瑞士（美東時間下午3時，舊金山灣區球場）

卡達對瑞士率先揭開今日賽幕，卡達以主辦國身分參加2022年世界盃後首度出賽，面對技術穩健的瑞士隊，開門紅壓力不小。

這場被視為首輪最重磅對決：FIFA最新排名第六的巴西對上第七的摩洛哥，兩隊僅差一個名次，在C組首輪相遇。

兩隊歷史交手三次，巴西贏得前兩場，包括1998年世界盃小組賽3比0大勝，但摩洛哥在最近一次交手2023年3月的友誼賽中，以2比1告捷。

值得注意的是，內馬爾正從小腿二級拉傷中恢復，預計不會先發，最樂觀估計是替補登場，球隊目標放在6月20日對海地 的第二場小組賽讓他更充分復出。

巴西由安切洛蒂執教，預計由維尼修斯從左路領銜進攻，卡塞米羅坐鎮中場，拉菲尼亞與帕奎塔供應創造力。

C組：海地 vs. 蘇格蘭（美東時間晚上9時，波士頓球場）

海地時隔52年重返世界盃舞台，上一次參賽還是1974年。蘇格蘭則渴望在首戰拿下積分，為出線鋪路。

D組：澳洲 vs. 土耳其（美東時間翌日深夜12時，加拿大溫哥華球場）

美國男足的未來對手澳洲與土耳其壓軸登場，兩隊同屬D組，美國稍早已以4比1大勝巴拉圭，本場結果將直接影響小組態勢。