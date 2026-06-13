世界盃／逾7萬球迷面前奪首勝 美國隊長：這就是我們要的開局

美國12日在世足賽分組賽首戰開門紅。（美聯社）

美國12日在世足賽分組賽首戰，於加州 SoFi體育場超過7萬名球迷的吶喊聲中，以4：1大勝巴拉圭，迎來完美的開門紅，賽後陣中洋溢著高昂的士氣，隊長里姆（Tim Ream）也直言，這對於美國隊來說無疑是完美開局。

身為地主球隊的領頭羊，里姆（Tim Ream）感性表示，能在本土世足賽率領這群年輕小將出征，是一生中莫大的榮譽，「能夠帶領這支球隊、成為其中的一份子，真的讓我感到無比自豪。」

談到這場快意大勝，里姆對隊友們的表現讚不絕口，「大家做了這麼多努力，能在首戰踢出這種高張力的內容、順利將3分積分落袋，並以如此強勢的方式開啟世足賽旅程，這完全就是我們賽前所渴望的一切。」他更笑著表示，今晚球隊寫下了許多「第一次」，包含許多年輕球員迎來世足賽首秀與首顆進球，這絕對是個屬於美國足球的美妙夜晚。

美國前鋒培皮（Ricardo Pepi）也特別點出球隊目前無懈可擊的化學反應。「這場勝利無疑讓我們處於一個極佳的位置。它充分展現了我們團隊之間深刻的默契與連結。現在休息室裡每個人都充滿正能量，我們已經準備好迎接下一場挑戰了。」他也大讚洛杉磯 當地的地主球迷，認為現場宛如派對般的狂熱氣氛，是推動他們不斷進攻的最佳後盾。

至於美國主將普利西奇（Christian Pulisic），在上半場就有關鍵助攻演出，不過中場休息時卻遭換下場，他也透露是因為左小腿後側遭到踢擊，不過傷勢並不嚴重，「上半場我被踢了一下，我希望沒有什麼大礙，以前我也遇過類似狀況，所以我保持樂觀，應該沒有什麼大不了的。」

隊長里姆（左）直言，這對於美國對來說無疑是完美開局。（美聯社）