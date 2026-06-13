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世足賽／VAR輔助判決新規首度啟用 美國隊長黃牌轉移至假摔對手

記者劉肇育／即時報導
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本屆賽事擴大使用的VAR新規，讓原本吹給美國隊長里姆（左）的黃牌，變到了「假摔」...
本屆賽事擴大使用的VAR新規，讓原本吹給美國隊長里姆（左）的黃牌，變到了「假摔」的巴拉圭阿爾米龍（右）身上。（路透）

美加墨世足賽最後一支登場的地主隊美國，12日在與巴拉圭之戰發起猛攻，最終以4：1搶下小組賽首勝，這場比賽也出現歷史性的一刻，本屆賽事擴大使用的VAR新規首次以跨隊「MISTAKE IDENTITY（錯誤身分判定）」介入裁判判罰，讓原本吹給美國隊長里姆（Tim Ream）的黃牌，變到了「假摔」的巴拉圭阿爾米龍（Miguel Almiron）身上。

在比賽進行到第51分鐘時，主裁判馬齊尼亞克（Danny Makkelie）一度認定美國隊長里姆在防守時絆倒了巴拉圭前鋒阿爾米龍，便隨即向里姆亮出黃牌。即便巴拉圭隨後完成了自由球進攻，但負責VAR的格蘭德（Carlos del Cerro Grande）並未就此放過，隨即啟動通訊，強烈建議主審親自到場邊觀看重播。

主審在經過反覆檢視畫面後，發現里姆根本沒有與阿爾米龍發生任何身體接觸，當場撤銷了里姆的黃牌，並反過來給了阿爾米龍一張假摔黃牌，這也是FIFA在今年世足賽推出「VAR擴大錯誤身分判定」新制後，首度在國際大賽上實際應用。

根據國際足球總會理事會（IFAB）今年針對世足賽調整的新規，過去VAR僅能在主審「認錯同隊犯規球員」時介入，如今新制進一步擴權，只要主審在給予紅、黃牌時，出現跨隊伍的「張冠李戴」或明顯誤判，VAR都能即時出手糾正。

這項歷史性的判決不僅還給地主隊長一個公道，也向全世界昭示了今年世足賽科技執法的決心，在滿場球迷的歡呼聲中，美國最終也順利將勝利收入口袋，迎來開門紅。

精華 FAQ

  • 美國在這場世足小組賽中火力全開，最終以4比1擊敗巴拉圭，順利拿下小組賽首勝，也為地主隊在本屆賽事開出好彩頭。

  • 第51分鐘主審先誤判里姆犯規並出示黃牌，VAR隨即建議回看重播。主審確認雙方未接觸後，撤銷里姆黃牌，改判阿爾米龍假摔領牌。

  • 因為這是FIFA今年擴大VAR權限後，首次在國際大賽中以跨隊錯誤身分判定介入，修正紅黃牌誤判，展現科技執法的即時糾錯能力。

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