我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國4：1開門紅 巴洛根梅開二度 寫史上第7人神紀錄

SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六

世界盃／美國4：1開門紅 巴洛根梅開二度 寫史上第7人神紀錄

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國隊巴洛根上半場就梅開二度。（歐新社）
美國隊巴洛根上半場就梅開二度。（歐新社）

身為今年美加墨世足賽最後一支登場的地主球隊，美國今天在分組賽首戰遭遇巴拉圭，現場可說是政商名流雲集，而美國也在上半場就發起猛攻，先是靠著巴拉圭烏龍球於開賽第7分鐘就先馳得球，巴洛根（Folarin Balogun）更是在上半場就梅開二度，僅管巴拉圭下半場追回一球，但最終美國仍是以4：1取勝，寫下今年世足賽3支地主隊首戰都不敗的紀錄。

上屆世足賽挺進到16強賽的美國，今年以地主身分登場備受關注，開賽第7分鐘美國就盤球殺進禁區內，麥肯尼（Weston McKennie）進行橫傳，但卻遭到回防的巴拉圭博巴迪利亞（Damian Bobadilla）誤將球踢入自家球門，讓美國靠著烏龍球先馳得球。這顆烏龍球不僅是本屆賽事首顆，開賽7分鐘就發生也創下史上第3快。而這也是美國隊史在世足賽第4度受益於烏龍球，在所有參賽球隊中僅次於法國的6次。

第28分鐘巴洛根接獲左路的傳中球後，當著巴拉圭門將吉爾 （Orlando Gill）的防守下起腳射門進球，不過隨後因為越位遭到取消。不過相隔不到3分鐘，美國再度發動左路進攻，普利西奇（Christian Pulisic）傳中後，巴洛根（Folarin Balogun）在門前與吉爾形成一對一，起腳射門進球，彌補了早些的越位遺憾，美國也取得2：0領先。

第38分鐘美國的角球機會，在球開向禁區後理查茲（Chris Richards）在球門前頭錘，可惜與球門擦邊而過，但再度讓巴拉圭後防嚇出一身冷汗。上半場傷停補時第5分鐘，巴洛根再度一條龍盤球殺入禁區內，在擺脫巴拉圭後衛後起腳射門直擊球門左上角破門，上半場就梅開二度，幫助美國上半場踢完取得3：0領先。

上半場美國就有7次射門、4次射正，巴拉圭僅有2次射門、1次射正，巴洛根也成為史上第7位在世足賽首度先發，就於前31分鐘攻入2球的球員。

易邊再戰後，落後的巴拉圭也展開猛攻，數次兵臨球門，但卻始終欠缺臨門一腳，直到比賽第73分鐘巴拉圭總算突破僵局，恩西索（Julio Enciso）直塞給中路的毛里西奧（Mauricio）起腳射門進球，追到1：3落後，但最終巴拉圭也未能再進球，還讓美國雷納（Gio Reyna）在傷停補時最後一刻踢進美國第4顆進球，終場美國以4：1拿下分組賽首勝，下一場將對上「袋鼠軍團」澳洲。

精華 FAQ

  • 美國開賽第7分鐘就發動攻勢，麥肯尼橫傳後，巴拉圭後衛博巴迪利亞回防時不慎把球踢進自家球門，讓美國靠烏龍球先馳得點。

  • 巴洛根先因越位被取消一球，隨後迅速補進正式進球，並在上半場傷停補時再下一城，成為史上第7位首度先發就於前31分鐘攻入2球的球員。

  • 美國上半場取得3比0領先，雖然巴拉圭在第73分鐘追回一球，但美國補時再進一球，終場以4比1獲勝，下一場將對上澳洲。

上一則

MLB／又爆了…今井達也9分領先仍0.2局遭KO 記者都無言以對

下一則

巴洛根是何方英雄？ 踢進世界盃美國前2球 96年第1人

延伸閱讀

世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國上半場3：0領先巴拉圭

世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國上半場3：0領先巴拉圭
世界盃／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

世界盃／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝
世界盃今日看點╱美國要啃硬骨頭 黃金一代準備好了嗎

世界盃今日看點╱美國要啃硬骨頭 黃金一代準備好了嗎
世界盃／頂38度高燒踢進致勝球 南韓吳賢揆：賽前都不確定能否出賽

世界盃／頂38度高燒踢進致勝球 南韓吳賢揆：賽前都不確定能否出賽

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
尼克以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G4／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

2026-06-10 23:38

超人氣

更多 >
90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠