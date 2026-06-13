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世界盃／南韓贏捷克 驚見空位多 高票價話題延燒

編譯周辰陽／綜合報導
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世界盃11日賽事，南韓與捷克在墨西哥瓜達拉哈拉的阿克隆體育場對戰，看台上可見大片...
世界盃11日賽事，南韓與捷克在墨西哥瓜達拉哈拉的阿克隆體育場對戰，看台上可見大片空位。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南韓對捷克之戰雖有逆轉勝，阿克隆球場卻出現大量空位，引發FIFA票價與售票透明度爭議，外界也質疑其動態定價政策。

2026年世界盃足球賽才開踢，就出現門票爭議。南韓墨西哥的瓜達拉哈拉(Guadalajara)舉行的A組賽事中，以2比1逆轉擊敗捷克，但看台上出現數以千計空位，引發外界質疑國際足總(FIFA)的票價政策。

每日郵報報導，南韓對捷克之戰在阿克隆體育場(Estadio Akron)舉行時，看台上仍可見大量紅色空座位。球場播報員表示，這座可容納4萬5664人的球場，當晚共有4萬4985名觀眾入場。但電視轉播畫面顯示，場內仍有大片空位，尤其是VIP區域，與FIFA宣稱僅約700個座位未售出的說法，有所落差。

FIFA宣稱，本屆世界盃已收到超過5億筆購票申請，但票價爭議仍為賽事籌備蒙上陰影。FIFA近幾周雖已調降部分場次票價，但官方轉售平台據報在開幕前仍有約18萬張門票待售。根據目前定價，世界盃決賽最便宜的標準門票據報已達5785美元，部分門票甚至超過1萬美元。

獨立報報導，世界盃票價爭議持續升溫。FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)在開幕前的記者會上，為「動態定價」政策辯護。他表示，世界盃規模比NBA總決賽更大，而紐約尼克隊(New York Knicks)與聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)系列賽的票價同樣「高貴」。

英凡提諾說，雖然本屆世界盃部分門票價格超過3萬美元，但票價設定符合標準。主辦單位也在引發批評後，推出少量60美元門票。他說：「我要說的是，我們60美元的入場票價，是美國所有體育賽事季後賽中最低的入場價格。我們平均票價低於500美元，同樣也是美國體育賽事平均票價中最低的之一。」

他還說：「我們無法掌控一切，有時候冷靜一下、放輕鬆是好事。我們努力處理所有事情，也試著解決各種問題。有時候立刻大聲嚷嚷，反而會讓問題更難解決。」

由於外界指控FIFA沒有清楚說明網路排隊機制與最終票價，讓球迷在高票價問題上感到困惑，甚至認為受到誤導，紐約州與紐澤西州已展開調查。相關投訴主要集中在兩點：網路排隊等待時間不透明，以及球迷排到票後，實際票價缺乏明確說明。

世界盃11日賽事，南韓與捷克在墨西哥瓜達拉哈拉的阿克隆體育場對戰，看台上可見大片...
世界盃11日賽事，南韓與捷克在墨西哥瓜達拉哈拉的阿克隆體育場對戰，看台上可見大片空位。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為比賽雖吸引大量觀眾入場，但轉播畫面仍可見數以千計空位，尤其VIP區域明顯空著，與FIFA宣稱只剩少量座位未售出的說法差距很大。

  • FIFA主席英凡提諾公開為動態定價辯護，強調世界盃規模龐大，票價設定符合標準，並稱已推出部分60美元門票，認為平均票價仍屬合理。

  • 主要質疑集中在排隊機制不透明，以及球迷排到票後才發現實際票價與預期落差過大，因而被認為資訊揭露不足，紐約州與紐澤西州已啟動調查。

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