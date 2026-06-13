我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

世界盃／多倫多首賽 1：1加拿大與波赫握手言和

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕。(新華社)
世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大於多倫多主場首戰1比1戰平波赫，靠拉林下半場建功追回失球，並終結世界盃六連敗，首度在世界盃拿到積分。

2026世界盃主辦國之一的加拿大隊，12日在多倫多舉行首場比賽，迎戰小組賽B組歐洲勁旅波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia-Herzegovina，簡稱波赫)，最終1︰1握手言和。加拿大隊下場將於18日在溫哥華迎戰卡達(Qatar)。

綜合CBC、NBC等報導，揭幕賽是在原名BMO球場，因世界盃而臨時易名的多倫多體育場(Toronto Stadium)舉行。本屆是加拿大首次主辦世界盃，加上首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名楓葉軍團球迷到場瘋狂助陣。

世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕，加隊首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名...
世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕，加隊首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名楓葉軍團球迷到場瘋狂助陣。(路透)

加拿大隊主教練馬許(Jesse Marsch)排出4-4-2的雙前鋒陣型，同樣波赫隊也排出4-4-2。

世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕，加隊首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名...
世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕，加隊首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名楓葉軍團球迷到場瘋狂助陣。(路透)

隊長戴維斯(Alphonso Davies)本身是效力拜仁慕尼黑的球星，近期受到腿筋傷勢困擾，未能進入首發名單，由副隊長歐斯塔基奧(Stephen Eustáquio)挑大梁領銜中場，配合前鋒搭檔戴維(Jonathan David)及奧盧瓦塞伊(Tani Oluwaseyi)，力求在主場取分。

世界盃波赫隊12日對戰加拿大，波赫隊前鋒盧基奇(中)在禁區內頭球破門首開紀錄。(...
世界盃波赫隊12日對戰加拿大，波赫隊前鋒盧基奇(中)在禁區內頭球破門首開紀錄。(路透)

比賽剛開始加拿大隊進攻積極，但波赫隊很快站穩腳跟，戰至第21分鐘，波赫隊利用角球機會，由前鋒盧基奇(Jovo Lukić )在禁區內頭球破門首開紀錄，上半場以1︰0暫時領先。

加拿大隊下半場全力反攻，53分鐘一記射門幾乎進球，可惜皮球擊中橫梁彈開，錯失大好機會。

世界盃加拿大12日對戰波赫隊，加隊拉林替補上場兩分鐘後便破門得分，幫助加隊扳平。...
世界盃加拿大12日對戰波赫隊，加隊拉林替補上場兩分鐘後便破門得分，幫助加隊扳平。(路透)

因為遲遲無法進球，主教練馬許在第62分鐘及第75分鐘大換人，換上替補前鋒拉林(Cyle Larin)，明顯收到效果，第78分鐘，拉林在禁區內接應隊友傳球，轉身射門得分，追成1︰1。波赫隊之後全線退守，雙方最終以1︰1握手言和，各取一分，在B組並列第二。

儘管加拿大隊遺憾未能全取三分，但這場平手使加隊終結1986年至2022年世界盃的六連敗，首次在世界盃拿到積分，也算是創造歷史。

波赫隊也遺憾痛失上半場的領先優勢，但成功在客場守住不敗，同樣收穫寶貴一分。

結束主場首戰後，加拿大隊將移師溫哥華，18日在卑詩體育館(BC Place)迎戰小組賽的第二個對手卡達隊，同日波赫則迎戰小組賽的瑞士隊。卡達被認為是B組中實力最弱，而瑞士則實力最強。

精華 FAQ

  • 比賽在多倫多舉行，加拿大與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後，以1比1握手言和，雙方各取一分，暫居B組並列第二。

  • 波赫在第21分鐘利用角球機會，由前鋒盧基奇在禁區內頭球破門，率先打破僵局，並帶著1比0領先進入下半場。

  • 這場平手讓加拿大終結自1986年至2022年的世界盃六連敗，首次在世界盃賽場拿到積分，對首次主辦世界盃的加拿大意義重大。

加拿大 世界盃

上一則

世界盃／南韓贏捷克 驚見空位多 高票價話題延燒

下一則

MLB／釀酒人火球男27人次完封勝 15K寫「瘋狗級完封」新紀錄

延伸閱讀

世界盃╱加拿大1:1逼平波赫 搶下歷史性第1分

世界盃╱加拿大1:1逼平波赫 搶下歷史性第1分
世界盃／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出

世界盃／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出
世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」

世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」
世界盃／加拿大開幕式登場 地主國對戰波赫 盼寫歷史

世界盃／加拿大開幕式登場 地主國對戰波赫 盼寫歷史

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
尼克以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G4／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

2026-06-10 23:38

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡