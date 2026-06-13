世界盃／多倫多首賽 1：1加拿大與波赫握手言和

世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大於多倫多主場首戰1比1戰平波赫，靠拉林下半場建功追回失球，並終結世界盃六連敗，首度在世界盃拿到積分。

2026世界盃 主辦國之一的加拿大 隊，12日在多倫多舉行首場比賽，迎戰小組賽B組歐洲勁旅波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia-Herzegovina，簡稱波赫)，最終1︰1握手言和。加拿大隊下場將於18日在溫哥華迎戰卡達(Qatar)。

綜合CBC、NBC等報導，揭幕賽是在原名BMO球場，因世界盃而臨時易名的多倫多體育場(Toronto Stadium)舉行。本屆是加拿大首次主辦世界盃，加上首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名楓葉軍團球迷到場瘋狂助陣。

世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕，加隊首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名楓葉軍團球迷到場瘋狂助陣。(路透)

加拿大隊主教練馬許(Jesse Marsch)排出4-4-2的雙前鋒陣型，同樣波赫隊也排出4-4-2。

世界盃加拿大主辦國賽事12日在多倫多揭幕，加隊首場比賽在自家地盤舉行，吸引數萬名楓葉軍團球迷到場瘋狂助陣。(路透)

隊長戴維斯(Alphonso Davies)本身是效力拜仁慕尼黑的球星，近期受到腿筋傷勢困擾，未能進入首發名單，由副隊長歐斯塔基奧(Stephen Eustáquio)挑大梁領銜中場，配合前鋒搭檔戴維(Jonathan David)及奧盧瓦塞伊(Tani Oluwaseyi)，力求在主場取分。

世界盃波赫隊12日對戰加拿大，波赫隊前鋒盧基奇(中)在禁區內頭球破門首開紀錄。(路透)

比賽剛開始加拿大隊進攻積極，但波赫隊很快站穩腳跟，戰至第21分鐘，波赫隊利用角球機會，由前鋒盧基奇(Jovo Lukić )在禁區內頭球破門首開紀錄，上半場以1︰0暫時領先。

加拿大隊下半場全力反攻，53分鐘一記射門幾乎進球，可惜皮球擊中橫梁彈開，錯失大好機會。

世界盃加拿大12日對戰波赫隊，加隊拉林替補上場兩分鐘後便破門得分，幫助加隊扳平。(路透)

因為遲遲無法進球，主教練馬許在第62分鐘及第75分鐘大換人，換上替補前鋒拉林(Cyle Larin)，明顯收到效果，第78分鐘，拉林在禁區內接應隊友傳球，轉身射門得分，追成1︰1。波赫隊之後全線退守，雙方最終以1︰1握手言和，各取一分，在B組並列第二。

儘管加拿大隊遺憾未能全取三分，但這場平手使加隊終結1986年至2022年世界盃的六連敗，首次在世界盃拿到積分，也算是創造歷史。

波赫隊也遺憾痛失上半場的領先優勢，但成功在客場守住不敗，同樣收穫寶貴一分。

結束主場首戰後，加拿大隊將移師溫哥華，18日在卑詩體育館(BC Place)迎戰小組賽的第二個對手卡達隊，同日波赫則迎戰小組賽的瑞士隊。卡達被認為是B組中實力最弱，而瑞士則實力最強。