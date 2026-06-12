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世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國3:0領先巴拉圭

世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國上半場3：0領先巴拉圭

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美國隊Folarin Balogun(左，20號)踢進一球，美國隊在開場半小時以...
美國隊Folarin Balogun(左，20號)踢進一球，美國隊在開場半小時以2：0領先巴拉圭。 (美聯社)

世界盃美國主辦國12日在洛杉磯SoFi體育場(SoFi Stadium)揭幕，美國首戰巴拉圭，比賽才開始，不到7分鐘，就以一記烏龍球以1-0領先巴拉圭。這是美國隊在世界盃史上最快的進球。30分鐘後，美國隊再進一球；上半場結束，美國以3：0領先。

世界盃足球賽美國代表隊今天表示，川普總統在全隊首戰巴拉圭之前致電支達支持。這是美國自1994年以來，首次在本土迎接世界盃。

綜合路透社與法新社報導，美國隊在社群媒體分享的一段影片中表示，川普昨天晚間致電球隊表達支持。

影片顯示，白宮世界盃工作小組執行主任，紐約市前市長朱利安尼之子安德魯．朱利安尼（Andrew Giuliani）透過手機向川普表示：「我面前站著26名冠軍球員和1名偉大教練。」隨後，他將電話遞給美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）。

川普表示，「我打電話只是想說，你（波切蒂諾）真是個了不起的人，一名了不起的教練，你非常注重自己的戰績和勝利，我知道你的球員有多麼出色。我認為你很有機會一路走到最後。」

「我只想祝你好運，」川普補充道。

「非常感謝您的支持，總統先生，」波切蒂諾回應。

波切蒂諾表明，他的期望絕不僅止於在D組出線，直言「如果我們沒能打進決賽、沒能捧起大力神盃，何談成功？」

本屆美國隊由當家球星普利西奇（Christian Pulisic）領軍，陣中不乏天賦異稟的新世代，因此更需在自家主場向球迷證明他們確有頂級強權的實力。

美國隊本屆世足開幕戰吸引政要關注，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將親臨現場觀戰，川普也表態會出席賽事其他場次，但未透露具體行程。

本屆世足D組有美國、巴拉圭、土耳其、澳洲。

本屆世足D組有美國(圖)、巴拉圭、土耳其、澳洲。(路透)
本屆世足D組有美國(圖)、巴拉圭、土耳其、澳洲。(路透)

精華 FAQ

  • 川普是在美國隊迎戰巴拉圭的首戰之前致電，透過白宮世界盃工作小組轉接給總教練波切蒂諾，向全隊傳達祝福與鼓勵。

  • 波切蒂諾表示，球隊的標準不只是從D組出線，而是要打進決賽並捧起大力神盃；若做不到，就不能算成功。

  • 除了川普表態會關注並可能出席部分賽事外，美國國務卿盧比歐也將親臨現場觀戰，顯示開幕戰具有高度政治與象徵意義。

世界盃 川普 朱利安尼

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