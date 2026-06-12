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世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國3:0領先巴拉圭

世界盃／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史

記者劉肇育／即時報導
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加拿大總教練馬許透露，賽前曾與拉林(圖)深談，並以其在英超南安普敦的洗鍊表現為例...
加拿大總教練馬許透露，賽前曾與拉林(圖)深談，並以其在英超南安普敦的洗鍊表現為例，成功說服他接受替補定位。(路透)

2026美加墨世足賽分組賽首戰，地主國之一的加拿大在多倫多體育場迎戰波赫，最終憑藉替補上陣的拉林（Cyle Larin）關鍵進球，以1：1逼平對手，收下隊史在本土世足賽的首個積分，賽後加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，僅管拉林對於無法先發上陣一度感到不滿，但他仍很快接受這個角色並成為板凳奇兵。

面對首發名單遭到撤換，拉林此役並非毫無怨言，馬許透露，賽前曾與拉林深談，並以其在英超南安普敦的洗鍊表現為例，成功說服他接受替補定位，「我告訴他，無論先發或替補，你都能帶來影響力。他展現了極佳的耐心，切入禁區並把握住機會，這是我們能扭轉氣氛的關鍵。」

這場比賽也是加拿大足球歷史上的重要里程碑，馬許強調，這不只是一張積分1分的成績單，更是加拿大歷史上第一次在本土世足賽拿分，具有承先啟後的重大意義，「我們正在努力為未來鋪路，同時也要把握當下。」

馬許感性地感謝現場球迷化身為「紅色海洋」全力相挺，特別是在球隊上半場因緊張陷入被動的困難時刻，是滿場球迷的吶喊與期待，將球員們重新推進了比賽狀態，創造出令人沸騰的主場壓迫感，這股主場力量更是逼平強敵的關鍵，接下來加拿大將會帶著這股信心與勇氣，昂首迎戰接下來在溫哥華的賽事，繼續為這個國家帶來值得驕傲的表現。

精華 FAQ

  • 因為他原本可能先發卻被改列替補，賽前一度表達不滿，但仍接受教練安排。下半場替補上陣後，他把握禁區機會攻入關鍵追平球。

  • 這不只是拿到1分而已，而是加拿大在本土舉辦世界盃的首個積分，象徵球隊在主場賽事上終於留下歷史性紀錄，也替未來發展開啟新篇章。

  • 馬許感謝球迷形成紅色海洋，在球隊上半場緊張被動時持續吶喊，推動球員重新投入比賽。他認為主場聲勢是逼平強敵的重要力量。

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