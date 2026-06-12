我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前TVB當家花旦陳敏兒65歲逝 曾與劉德華組最強螢幕情侶

有別高市論調 鄭麗文：台灣沒事 日本沒事 大家都沒事

世界盃／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今天是加拿大隊史在世足賽拿下的「第一分」積分，也正式終結了隊史在世足賽的6連敗陰...
今天是加拿大隊史在世足賽拿下的「第一分」積分，也正式終結了隊史在世足賽的6連敗陰霾。(美聯社)

2026年世界盃足球賽B組小組賽點燃戰火，地主之一的加拿大隊在多倫多體育場迎來歷史性的一刻，面對球風剽悍的波赫，加拿大在先失一球的劣勢下，憑藉著替補上陣的拉林（Cyle Larin）在下半場挺身而出踢進追平球，最終以1：1逼平對手，這不僅是加拿大隊史在世足賽拿下的「第一分」積分，也正式終結了隊史在世足賽的6連敗陰霾。

加拿大過去兩度在世足賽登場不僅1勝難求，連分組賽積分都尚未開胡，不過今年在地主身份加持下也被看好有機會改寫歷史。然而今天開賽後反而是波赫反客為主，第21分鐘，波赫利用角球機會發動攻勢，科拉希納茨（Sead Kolasinac）頭槌擺渡，助攻盧基奇（Jovo Lukic）在門前輕鬆破網，給了地主球迷一記當頭棒喝。

陷入落後的加拿大隨後發動反撲，儘管主力球星戴維斯（Alphonso Davies）此役缺陣，但在臨時隊長尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）的帶領下，地主軍團攻勢漸有起色。關鍵調度在第76分鐘出現，加拿大主帥馬許（Jesse Marsch）換上拉林，他才上場短短121秒，就在禁區內接獲隊友大衛（Promise David）的妙傳，展現精湛的轉身抽射破門，瞬間扳平戰局，點燃全場地主球迷的熱血，最終兩隊也握手言和。

對於替補上陣121秒就進球，創下世足賽近12年來最快紀錄，更幫助加拿大終止6連敗，贏得歷史首積分。拉林感性表示，雖然自己在球隊的角色有所調整，但他隨時都做好上場貢獻的準備，「這對我來說意義非凡。我準備好了來幫助球隊，我覺得進球會水到渠成。加拿大需要我的時候，我總能挺身而出，一直以來都是如此。我渴望參加每一場比賽，我一直在俱樂部努力訓練，爭取每場比賽都能上場，但有時候，有些事情你無法掌控。我們只能保持專注，我們將坐鎮主場，必須全力以赴。」

加拿大在先失一球的劣勢下，憑藉著替補上陣的拉林（圖）在下半場挺身而出踢進追平球，...
加拿大在先失一球的劣勢下，憑藉著替補上陣的拉林（圖）在下半場挺身而出踢進追平球，最終以1：1逼平對手。(路透)

加拿大主帥馬希賽後直言，球隊在上半場確實踢得不夠強勢，但下半場的變陣與板凳深度改變了戰局，他強調，「換人改變了比賽，我們證明了自己有能力在世足賽殿堂與對手抗衡。這是一個學習的過程，但我們會繼續前進。」

精華 FAQ

  • 加拿大在主場以1比1逼平波赫，不僅拿下隊史在世足賽的第一分，也終結過去六場世界盃全敗的紀錄，對球隊與球迷都極具歷史意義。

  • 拉林在第76分鐘替補登場，僅121秒後便接獲妙傳轉身抽射破門，立刻把比數扳平，也成為加拿大能守住主場一分的關鍵人物。

  • 馬許認為球隊上半場不夠強勢，但下半場的換人與板凳深度扭轉局勢，證明加拿大有能力在世界盃舞台與對手抗衡，接下來仍要持續前進。

加拿大 世界盃

上一則

NBA／「要先經歷磨難與挫折」 尼克傳奇鐵粉力挺溫班亞瑪未來終將奪冠

下一則

NBA／痛斥馬刺領先打法太自大 全能前鋒韋伯批：最愚蠢的一戰

延伸閱讀

世界盃╱加拿大1:1逼平波赫 搶下歷史性第1分

世界盃╱加拿大1:1逼平波赫 搶下歷史性第1分
世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」

世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」
世界盃／頂38度高燒踢進致勝球 南韓吳賢揆：賽前都不確定能否出賽

世界盃／頂38度高燒踢進致勝球 南韓吳賢揆：賽前都不確定能否出賽
世界盃／開幕戰創紀錄3紅牌中搶勝 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

世界盃／開幕戰創紀錄3紅牌中搶勝 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
尼克以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G4／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

2026-06-10 23:38

超人氣

更多 >
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
劉亦菲本名叫… 網驚「難怪這麼有仙氣」 超狂書香世家背景掀熱議

劉亦菲本名叫… 網驚「難怪這麼有仙氣」 超狂書香世家背景掀熱議
國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」
90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找