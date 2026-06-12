我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃13日看點／巴西摩洛哥強碰 海地蘇格蘭同組廝殺

世界盃／英格蘭隊遭竊 物資整車被盜傳只剩一顆球

世界盃╱加拿大1:1逼平波赫 搶下歷史性第1分

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大凱爾·拉林(Cyle Larin)在替補上場僅僅兩分鐘後破門得分。(美聯社...
加拿大凱爾·拉林(Cyle Larin)在替補上場僅僅兩分鐘後破門得分。(美聯社)

4:50PM更新

美加墨世界盃分組賽B組第1輪，由地主加拿大隊迎戰波赫隊。最終，加拿大在主場以1比1逼平波赫，在隊史參加的7場世界盃會內賽中，終於搶下歷史性的第1分積分。

比賽第21分鐘，波赫隊盧基奇（Lukić）利用角球機會頭槌破門。

比賽進行到第74分鐘時，加拿大隊伊凡蘇尼奇(Ivan Sunjic)換下艾斯米爾巴伊拉克塔雷維奇(Esmir Bajraktarević)。第76分鐘時，凱爾·拉林(Cyle Larin)替補塔尼·奧盧瓦塞伊(Tani Oluwaseyi )上場，2分鐘後便破門得分，幫助加拿大隊扳平比分，與波赫隊打成平手。

加拿大此前參加過1986和2022世界杯，6場小組賽全敗，打進2球丟了12球。

▲ 影片來源：X@FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

3:40PM╱波赫盧基奇頭槌破門 1：0領先加拿大

美東時間12日下午3時，美加墨世界盃分組賽B組第1輪，由地主加拿大隊迎戰波赫隊。

比賽第20分鐘，波赫隊獲得右側角球機會，在門前一片混戰中，盧基奇（Jovo Lukic）頭槌破門！幫助波赫取得1比0領先。

▲ 影片來源：X@FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

波赫隊獲得右側角球機會，盧基奇頭槌破門。（路透）
波赫隊獲得右側角球機會，盧基奇頭槌破門。（路透）

加拿大 世界盃

上一則

世界盃VIP席空一片…FIFA票價被質疑失控

下一則

世界盃12日看點╱美國要啃硬骨頭 黃金一代準備好了嗎

延伸閱讀

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非
世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」

世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」
世界盃／加拿大開幕式登場 地主國對戰波赫 盼寫歷史

世界盃／加拿大開幕式登場 地主國對戰波赫 盼寫歷史
世界盃／友誼熱身賽 地主墨西哥險勝澳洲

世界盃／友誼熱身賽 地主墨西哥險勝澳洲

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
尼克以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G4／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

2026-06-10 23:38
南韓下半場逆轉捷克，以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

2026-06-12 00:31

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁

苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠
SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤