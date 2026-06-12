世界盃╱加拿大1:1逼平波赫 搶下歷史性第1分

加拿大凱爾·拉林(Cyle Larin)在替補上場僅僅兩分鐘後破門得分。(美聯社)

4:50PM更新

美加墨世界盃 分組賽B組第1輪，由地主加拿大 隊迎戰波赫隊。最終，加拿大在主場以1比1逼平波赫，在隊史參加的7場世界盃會內賽中，終於搶下歷史性的第1分積分。

比賽第21分鐘，波赫隊盧基奇（Lukić）利用角球機會頭槌破門。

比賽進行到第74分鐘時，加拿大隊伊凡蘇尼奇(Ivan Sunjic)換下艾斯米爾巴伊拉克塔雷維奇(Esmir Bajraktarević)。第76分鐘時，凱爾·拉林(Cyle Larin)替補塔尼·奧盧瓦塞伊(Tani Oluwaseyi )上場，2分鐘後便破門得分，幫助加拿大隊扳平比分，與波赫隊打成平手。

加拿大此前參加過1986和2022世界杯，6場小組賽全敗，打進2球丟了12球。

3:40PM╱波赫盧基奇頭槌破門 1：0領先加拿大

美東時間12日下午3時，美加墨世界盃分組賽B組第1輪，由地主加拿大隊迎戰波赫隊。

比賽第20分鐘，波赫隊獲得右側角球機會，在門前一片混戰中，盧基奇（Jovo Lukic）頭槌破門！幫助波赫取得1比0領先。