世界盃12日看點╱加拿大能否破「0勝」

加拿大主帥馬什。（路透）

在首個比賽日中，地主國墨西哥順利搶下美加墨世界盃 的首場勝利。而在第二個比賽日，另外兩個地主國加拿大 與美國也將迎來各自的首戰，他們將分別迎戰睽違12年重返世界盃的波赫，以及南美「硬骨頭」巴拉圭。

新浪新聞報導，對於加拿大而言，過去兩屆世界盃吞下6戰皆負的慘烈戰績，美東時間6月12日下午3點將以地主身分迎戰曾在世界盃資格賽淘汰義大利 的波赫，能否在家門口奪下開門紅？

2007年為承辦U20世界盃而建造的多倫多體育場（BMO Field），目前是美職聯（MLS）球隊多倫多FC的主場。為承辦本次世界盃賽事，球場進行了大規模的翻新整修，同時，場內草皮也更換為高規格的天然草皮，以保障比賽品質。

6月的多倫多不會太炎熱，濕度也相對適中，但考慮到多倫多體育場緊鄰安大略湖，湖風通常不小，自由球和長傳的飛行軌跡可能會受到些許影響。

看點1╱戴維斯缺陣 「折翼」加拿大如何起飛？

天下武功唯快不破，總教練馬什（Jesse Marsch）也深諳此道，他麾下的加拿大最大特色就是「快」。同時，曾出任利物浦助教的馬什，也將當年利物浦「重金屬搖滾足球」的理念帶到了加拿大。在這套高位逼搶搭配快速攻防轉換的戰術體系中，兩翼的表現尤為關鍵：具體而言，就是左路的戴維斯（Alphonso Davies）與右路的布坎南（Tajon Buchanan）。

但首戰面對波赫，加拿大最大的隱憂就是戴維斯的傷缺。先前馬什就明確表示戴維斯趕不上首場對波赫的比賽，這無異於讓加拿大「折翼」，同時也將球隊的進攻壓力全數堆到另一側的布坎南身上。誠然，這位比利亞雷亞爾（Villarreal）翼鋒能憑藉速度撕開對手防線，但他最後一傳和射門選擇偶爾會出現「大腦斷線」的情況，能否舒服地將球送到「鋒線尖刀」戴維（Jonathan David）腳下，仍是一大疑問。

看點2╱「巨人殺手」波赫 具備將加拿大拖入泥潭的韌性

在歐洲區世界盃資格賽附加賽中，波赫接連透過PK大戰淘汰了威爾斯與義大利。儘管從陣容名單來看，波赫星味稍顯不足，但在老將哲科（Edin Džeko）壓陣下，球隊擁有一股不服輸的韌性，絕對有能力將任何強隊拖入泥潭。

中場絞殺、邊路傳中和自由球頭槌轟炸，是波赫的三大殺招，不少球隊都在這上面栽了跟頭。40歲的哲科依舊是這支巴爾干半島球隊的「大殺器」，他往對方禁區一站，無論是作為前場進攻支點配合隊友，還是利用自身空中制空權威脅對手大門，都是不容忽視的存在。

看點3╱世界盃首勝？對陣波赫是加拿大最好機會

先前加拿大在世界盃賽場上的戰績確實慘不忍睹，兩屆世界盃共6場比賽全敗，狂丟12球且僅進2球。不過身為地主國之一，加拿大此番坐鎮多倫多體育場，面對陣容老齡化問題明顯的波赫，可謂占盡天時地利人和。

現在加拿大唯一需要克服的是心態問題。波赫是特別擅長纏斗、搞砸對手心態的「平局大師」，加拿大的小將們能否在長時間僵局下保持冷靜，將是此戰至關重要的關鍵。

看點4╱「高位逼搶」vs「實用主義」的風格對決

加拿大主帥馬什是典型的高位逼搶信徒，無論是先前執教里茲聯、萊比錫紅牛還是現在的加拿大，他都要求球隊如狼群般瘋狂逼搶，以快節奏轉攻為守著稱。而波赫主帥巴巴雷茨（Sergej Barbarez）則更青睞實用主義，不追求控球率，也不靠陣地戰進攻，試圖用極致的身體對抗和抄截後的快速反擊讓對手感到極度不適。

因此，這場加拿大對陣波赫的比賽，焦點將在於誰能將對手帶進自己的節奏，誰就能掌握主導權，並更有機會贏得最終的勝利。