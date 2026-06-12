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世界盃／頂38度高燒踢進致勝球 南韓吳賢揆：賽前都不確定能否出賽

記者劉肇育／即時報導
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南韓隊前鋒吳賢揆（左）在下半場頂住壓力踢進超前分、幫助球隊奠定勝基後，與隊友黃仁...
南韓隊前鋒吳賢揆（左）在下半場頂住壓力踢進超前分、幫助球隊奠定勝基後，與隊友黃仁範（右）興奮擁抱慶祝。（歐新社）

美加墨世界盃足球賽A組小組賽點燃戰火，「太極虎」南韓隊首戰遭遇歐洲勁旅捷克隊，兩隊展開一場驚心動魄的進攻大戰，南韓雖然在下半場先遭對手破網，但隨後靠著黃仁範與帶病上陣的吳賢揆接連建功，最終以2：1逆轉擊敗捷克，順利摘下本屆世足賽開門紅。

過去兩屆世足賽在分組賽首戰都未能進球的南韓，今天上半場雖多次發動攻勢，包含李剛仁的重砲轟炸與當家球星孫興慜的門前起腳，卻屢屢遭到捷克門將科瓦（Matej Kovar）神勇化解。

比賽僵局在第59分鐘被打破，捷克隊長克雷伊奇（Ladislav Krejci）接應隊友邊線長擲球，在禁區內高高躍起頂進頭錘，幫助捷克先馳得球，值得一提的是，這不僅是捷克本場首發進球，更是該國暌違20年來的第一個世足賽進球。

落後的南韓並未氣餒，第67分鐘黃仁範在禁區內接獲李剛仁妙傳，冷靜內切後高難度挑射破網，將比分扳平。第80分鐘，黃仁範再扮演傳球箭頭，從右路送出低平球，精準找到了替補登場的射手吳賢揆，後者頂住防守壓力將球墊入球網，完成絕地大反撲。

攻入致勝球的功臣吳賢揆激動不已，他透露自己其實是抱病上陣，「我現在真的無法用言語形容我的情緒。實不相瞞，今天我的體溫一度燒到38度，身體非常不舒服，上場前甚至懷疑自己能不能踢球。能夠在場上奮戰並進球，全都要感謝隊醫和後勤團隊對我的照顧。」

南韓總教練洪明甫也對球員的韌性讚譽有加，「這是我們的第一場比賽，過程非常艱難。贏球固然令人高興，但更讓我欣慰的是，球們在落後時展現了永不放棄的精神。當追成1：1平手時，我告訴大家保持既有的節奏。下一場對墨西哥將是另一場硬仗，我們會利用接下來的一周好好準備。」

南韓在收下這場勝利後，不僅在分組積分榜上緊追地主墨西哥，更寫下在世足賽舞台上面對歐洲球隊的3連勝（前兩次為2018年擊敗德國、2022年擊敗葡萄牙），再度擦亮「太極虎」的招牌。

精華 FAQ

  • 南韓在先失一球的情況下，靠黃仁範與吳賢揆連續建功，最終以二比一逆轉捷克，順利收下本屆世界盃小組賽首勝。

  • 捷克在第59分鐘由隊長克雷伊奇接應邊線長擲球後頭錘破門，率先打破僵局；這也是捷克暌違二十年的世界盃進球。

  • 吳賢揆賽前發高燒到三十八度，身體相當不舒服，甚至懷疑自己能否上場；但他最終替補登場並踢進致勝球，幫助南韓完成逆轉。

南韓 世界盃 孫興慜

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