世界盃／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

南韓下半場逆轉捷克，以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。(路透)

2026世足賽今天開幕後，首支出賽的亞洲球隊南韓 在首戰就與歐洲勁旅捷克打得難分難解，儘管捷克在下半場靠著「手榴彈戰術」由克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘先馳得球，但南韓先是由黃仁範進球追平，第80分鐘吳賢揆再度進球，最終以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。

上屆世足賽闖進到16強的南韓，今年世足賽與地主國墨西哥和暌違多時重返會內賽的捷克和南非 同組，在墨西哥率先於開幕戰以2：0擊敗後，南韓也在分組賽首戰則是遭遇暌違20年重返世足賽舞台的捷克，兩隊也展開激烈拉鋸。

上半場南韓一哥孫興慜就多次嘗試攻門，包括第39分鐘在中路持球後一路盤帶過人，並且在禁區外大腳射門，只可惜與球門擦邊而過，上半場他個人就有5次射門嘗試，可惜都未能形成射正。至於捷克上半場則是保守出擊，僅有1次射門機會，兩隊也戰成0：0平手

下半場開踢後，第49分鐘南韓再度發起攻勢，黃仁範在禁區外起腳但力量不足遭到捷克門將科瓦（Matej Kovar）擋下，儘管李在城隨即上前補上一腳，但又被科瓦再度攔阻，錯過了得分良機。第56分鐘孫興慜接獲李在城傳球後一度與科瓦形成一對一局面，不過在起腳射門時卻遭到科瓦攔下，科瓦連續化解失球危機。

第59分鐘，捷克邊線發球執行「手榴彈戰術」，直接將球擲向禁區內，克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘破網，先馳得球。但第67分鐘南韓隨即展開反撲，黃仁範背後擺渡後晃開防守球員與科瓦後起腳射門進球，扳平戰局。

第77分鐘捷克自由球開往禁區後，紹切克（Tomas Soucek）頭錘破門，但卻被判越位進球不算。死裡逃生的南韓第80分鐘隨即發起猛攻，吳賢揆接獲隊友傳中球後，飛身射門，球在彈到科瓦右手後破網進球，逆轉戰局。第82分鐘捷克再度發起手榴彈戰術，但遭到南韓門將金承奎擋下，最終捷克也未能再越雷池一步，由南韓以2：1搶下小組賽首勝。

南韓下半場逆轉捷克，以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。(美聯社)