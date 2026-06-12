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世界盃揭幕 墨西哥首戰2：0贏南非 夏奇拉開唱超嗨

編譯廖振堯／綜合報導
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地主國墨西哥首勝南非，球迷湧上街頭慶祝。（歐新社）
地主國墨西哥首勝南非，球迷湧上街頭慶祝。（歐新社）

本屆世界盃由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，是史上首次由三個國家共同舉辦、首次擴編至48支隊伍，為史上最大的一屆賽事，於6月11日至7月19日在16座城市盛大展開。

世界盃11日在墨西哥率先揭幕，墨西哥以地主國首戰擊敗對手南非。圖為墨西哥隊基尼奧...
世界盃11日在墨西哥率先揭幕，墨西哥以地主國首戰擊敗對手南非。圖為墨西哥隊基尼奧內斯在進球後跪地歡呼。（路透）

拉丁天后夏奇拉11日在世界盃開幕式上獻唱主題歌Dai Dai。(路透)
拉丁天后夏奇拉11日在世界盃開幕式上獻唱主題歌Dai Dai。(路透)

夏奇拉11日在世界盃開幕式上獻唱，嗨翻全場。(美聯社)
夏奇拉11日在世界盃開幕式上獻唱，嗨翻全場。(美聯社)

美聯社、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美東時間11日下午1點30分在墨西哥城阿茲特克體育場(Estadio Azteca)，開幕表演以一場展現阿茲特克(Aztec)文化的舞蹈揭開序幕。隨後墨西哥搖滾樂團Maná登台獻唱，再來Danny Ocean、Los Ángeles Azules、J Balvin等藝人也帶來精采演出。

接著夏奇拉(Shakira)與奈及利亞歌手伯納男孩(Burna Boy)重磅登場，演唱兩人共同創作、今年賽事的官方主題曲「Dai Dai」。夏奇拉2010年的世足主題曲「Waka Waka」蔚為經典，「Dai Dai」目前也是YouTube全球熱門音樂影片的第一名，MV觀看數兩周已達1.2億。

2個進球、3張紅牌 墨隊打破魔咒贏球

墨西哥希門尼斯頭槌建功，為墨西哥攻下第二球。（路透）
墨西哥希門尼斯頭槌建功，為墨西哥攻下第二球。（路透）

2026年世界盃11日率先在墨西哥阿茲特克揭幕，美國與加拿大12日也將開幕。（美...
2026年世界盃11日率先在墨西哥阿茲特克揭幕，美國與加拿大12日也將開幕。（美聯社）

開幕式結束後，下午3點在滿場八萬名觀眾的注視下，墨西哥迎戰南非，墨國的基尼奧內斯(Julián Quiñones)與希門尼斯(Raúl Jiménez)上下半場各進一球，以2-0擊敗南非隊。

基尼奧內斯本賽季榮膺沙烏地聯賽的得分王，也是墨西哥隊本場先發陣容中迎來世界盃首秀的六名球員之一。在比賽第9分鐘，南非後場傳球失誤遭抄截，墨西哥的里拉(Lira)搶下球權，在禁區前沿跟進的基尼奧內斯射入第一球。

第67分鐘，右路阿爾瓦拉多(Alvarado)送出傳中，希門尼斯在無人盯防的情況下頭槌破門，是他在三屆世界盃中的首個進球、個人第46個國際賽事進球，追平了博爾格蒂(Jared Borgetti)並列墨西哥隊射手榜第二，距離榜首的「小豌豆」赫南德茲(Javier "Chicharito" Hernández)還差6球。

南非隊球員席索爾(Sphephelo Sithole)、茲瓦內(Themba Zwane)雙雙被罰紅牌出場，迫使球隊最終只能以9人應戰。墨西哥後衛蒙特斯(Cesar Montes)也因粗暴動作領到第3張紅牌。墨西哥在2022年卡達世界盃第一輪便止步，今年首開紅盤已在A組累積3積分，18日將對陣南韓隊。

美12日舉行開幕式 凱蒂佩芮、Future登場

美、加也將舉辦兩場開幕式：多倫多BMO Field於12日下午1點30分舉行開幕式，接著是加拿大對波士尼亞與赫塞哥維納的比賽；同日晚上7點30分在洛杉磯SoFi Stadium，美國隊將於凱蒂佩芮(Katy Perry)、饒舌歌手Future表演後迎戰巴拉圭隊。

精華 FAQ

  • 本屆世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，創下首次三國合辦紀錄，並擴編為48支隊伍，在16座城市自6月11日至7月19日舉行。

  • 開幕式先以阿茲特克文化舞蹈登場，接著有Maná、Danny Ocean等藝人演出，最後由夏奇拉與Burna Boy合唱官方主題曲Dai Dai，掀起高潮。

  • 墨西哥靠基尼奧內斯第9分鐘搶點破門，希門尼斯第67分鐘頭槌建功，以2比0擊敗南非。南非還有兩人領紅退場，墨西哥因此拿下A組3分。

世界盃 南非 墨西哥

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