我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾被看好接班...泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數

劉亦菲本名取自「詩經」 超狂書香世家背景掀熱議

世界盃／南非暌違16年登場吞開幕敗 門將坦言還不習慣賽事節奏

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南非門將威廉斯（Ronwen Williams）。 (路透)
南非門將威廉斯（Ronwen Williams）。 (路透)

2026年世足賽今天盛大開踢，地主之一的墨西哥在開幕戰迎戰南非，靠著前鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）開賽第9分鐘就進球，最終以2：0捍衛主場，賽後談到在滿場落後雷鳴般的歡呼聲中進球，基尼奧內斯興奮直呼，這是一場難以置信的勝利，更向並肩作戰的隊友致敬，「最重要的是我們非常團結，今天大家都看到了這一點。」

身為開紅盤的第一功臣，基尼奧內斯賽後將榮耀歸於團隊，「我很感謝隊友們的努力，這幾天我們深刻感受到了球迷的熱情，這股力量把大家緊緊凝聚在一起。能在這麼壯觀的球場、與這麼棒的球迷一起慶祝我生涯首顆世足進球，真的太興奮了。」

送出關鍵助攻給希門尼斯（Raul Jimenez）門前頭槌破網穩住勝局的邊鋒阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）也坦言，在主場迎戰世足賽這種等級的賽事，是從小到大無法用言語形容的夢想。他也透露與希門尼斯的進球默契，「中場休息時，希門尼斯就叫我找機會傳中給他。儘管開賽時我們積極逼搶，但之後我們試圖放慢節奏，並收到成效。」

儘管這場大戰最終演變成動用3張紅牌的慘烈大戰，但暌違16年重返世足賽舞台的南非仍是展現鬥志，門將威廉斯（Ronwen Williams）賽後坦言，球隊太久沒有站上世足賽舞台，對於頂級賽事節奏多少感到不習慣，且在這種頂級殿堂只要犯錯就會付出代價，「但我們沒有放棄，至少我們現在知道對手的實力了。這只是一場比賽，回去後我們會繼續戰鬥，下一場絕對會表現得更好。」

精華 FAQ

  • 開幕戰由地主之一的墨西哥對上南非，墨西哥靠著開賽第9分鐘進球先馳得點，最後以2比0獲勝，在主場成功搶下開門紅。

  • 第一球由前鋒基尼奧內斯攻入，他賽後表示這是難以置信的勝利，並把功勞歸於全隊，強調球隊團結與球迷支持帶來很大力量。

  • 威廉斯坦言南非久違16年重返世足舞台，對頂級賽事節奏還不夠習慣，犯錯就會付出代價，但球隊沒有放棄，接下來會繼續拚戰。

墨西哥 南非 世界盃

上一則

NBA／泰勒絲觀戰激動吶喊 球評忘關麥：不是真正尼克迷、走開

下一則

NBA／聽牌後尼克球迷更失控 賽後竟朝溫班亞瑪丟東西

延伸閱讀

世界盃／開幕戰創紀錄3紅牌中搶勝 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

世界盃／開幕戰創紀錄3紅牌中搶勝 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非
世界盃／梅西傷癒復出 阿根廷吃下定心丸

世界盃／梅西傷癒復出 阿根廷吃下定心丸
世界盃／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭

世界盃／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17

超人氣

更多 >
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非