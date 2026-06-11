世界盃／開幕戰創紀錄3紅牌中搶勝 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

墨西哥隊在超過8萬名綠衫球迷的震耳欲聾吶喊下，以2：0力克南非隊。 新華社

2026年世足賽於今天盛大開踢，首戰在墨西哥城著名的阿茲特克球場點燃戰火，東道主之一的墨西哥隊在超過8萬名綠衫球迷的震耳欲聾吶喊下，以2：0力克南非 隊，然而這場原本充滿慶典氛圍的揭幕戰，下半場卻因激烈的肢體衝突演變成「紅牌大戰」，雙方共領到3張紅牌，刷新了世足賽開幕戰的歷史新高。

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此役對地主墨西哥而言是一場洗刷前恥的歷史性勝利，這是墨西哥隊史第8次參與世足賽開幕戰，卻是首度順利開胡，過去他們僅繳出5敗2和的慘淡成績（包括2010年對陣當時的地主南非）。而歷經大翻修的阿茲特克球場，也正式成為全球首座「三度舉辦世足賽」的足球聖殿。

比賽開局不到9分鐘，本季在沙烏地聯賽大放異彩的基尼奧內斯（Julian Quinones）便以精準低射，球穿過南非門將威廉斯（Ronwen Williams）的胯下破網，這記進球是自2006年德國後衛拉姆（Philipp Lahm）後，世足賽開幕戰最快的進球紀錄。

落後的南非在下半場試圖反撲，不料中場席索爾（Sphephelo Sithole）在禁區邊緣惡意鏟倒單刀機會的古鐵雷斯（Brian Gutierrez），遭裁判出示直接紅牌驅逐。墨西哥隨即抓住人數優勢，第67分鐘由老將希門尼斯（Raul Jimenez）門前頭槌破網穩住勝局，這不僅是他個人在三屆世足賽中的首顆進球，更讓他以46個國家隊進球並列隊史第二。

然而，兩隊隨後打出火氣。南非茲瓦內（Themba Zwane）因掌擊對手臉部，經VAR檢視後染紅；傷停補時階段，墨西哥後衛蒙特斯（Cesar Montes）也因粗暴動作領到單場第3張紅牌，現場火藥味十足。

談到在翻新後的聖殿踢球，並迎來開幕戰勝利，墨西哥後衛雷耶斯（Israel Reyes）賽後激動地表示，「這是一次與眾不同的體驗，我想我從未有過那樣全身起雞皮疙瘩的感覺。這是我職業生涯多年來一直渴望並為之努力的巔峰，一切都正如我所期待和想像的那樣展開，對我來說，這就是夢想成真。」

儘管比賽尾聲陷入亂鬥，替補登場的利拉（Erik Lira）強調球隊絲毫沒有受到衝突影響，「老實說，我們並沒有把焦點放在那些困難的時刻。我們只是努力做好自己的工作並付出一切。我們深知這是一份巨大的責任，因為場上的11名墨西哥球員，代表著背後1.8億的人口；因此我們竭盡所能，從裁判吹響哨音的那一刻起，我們就是為了贏球而走上球場。」