48隊 最大世界盃今墨西哥開踢 巴拉圭重返首仗遇美國

巴拉圭隊在16年之後再次晉級世界盃，球迷都十分期待。(美聯社)

本屆世界盃 足球賽由三國共同舉辦，11日在墨西哥 揭開序幕，美國和加拿大則在12日開踢。巴拉圭隊缺席16年後重返賽場，首戰就遇上美國地主隊。雖然充滿挑戰，居住在美國的巴拉圭人仍備感榮耀，在全美各地歡慶。

此次世界盃增至48隊參加，在39天中有創紀錄的104場比賽，為歷來規模最大。墨西哥11日在墨西哥城主場迎戰南非 ，被普遍看好將勝出。當天的第二場比賽將在墨西哥瓜達拉哈拉舉行，由南韓對上捷克共和國。這四支球隊都屬A組。

美國與加拿大則將於12日分別對陣巴拉圭和波士尼亞與赫塞哥維納。

遍布全美的巴拉圭球迷紛紛籌劃燒烤聚會、相聚看球賽。12日與美國隊的比賽票價超過1000元，許多人望而卻步，有些人則購買之後比賽的門票，32歲的阿勞霍(Santiago Araujo)就是其中之一。他的家族在加州海濱小鎮經營巴拉圭餐廳，他和兄弟搶購到球票，將前往聖塔克拉拉(Santa Clara)觀看巴拉圭對陣澳洲，他說他認識的每個巴拉圭人都想去。

美國人口普查局估計，全美約有3萬7000名巴拉圭人，熱切期盼巴拉圭隊重返世界盃足球賽(FIFA)；這次是巴拉圭2010年以來首度獲世界盃資格，該國球隊目前在世界排名40，將在世足賽第九度亮相。

巴拉圭將於6月19日、25日在聖塔克拉拉迎戰同屬D組的土耳其、澳洲球隊。

在美國，巴拉圭人社區主要位於紐約和新澤西州富裕小鎮伯納茲維爾(Bernardsville)。

為了替球隊加油，巴拉圭球迷將穿上紅白相間球衣、頭戴圓頂禮帽。在北加州，球迷阿勞霍家族經營的咖啡館Cafe Guarani比賽期間將舉辦慶祝活動，為巴拉圭球迷提供木薯餡餅和冰鎮馬黛茶等傳統美食。在紐約市皇后區，球迷將聚集在巴拉圭餐廳I Love Paraguay Restaurant看比賽。

5000多哩外的巴拉圭也掀觀賽潮。紀錄片「巴拉圭國家代表隊的重生」(El Renacer Albirrojo，暫譯)在當地上映，講述該隊為重返世界盃的奮鬥。球隊在熱烈歡送儀式中啟程前往美國，而美國當地的一些僑民表示，他們有親朋好友從巴拉圭飛來，準備到場觀看比賽。

2026年世界盃足球賽11日開踢，圖為墨西哥揭幕戰將在墨西哥市體育場舉行。(歐新社)