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世界盃／首度擴大規模至48隊較勁 新賽制有6大新看點

中新社／北京9日電
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足球「後梅羅時代」兩大前鋒，挪威球星哈蘭德(左圖)與法國球星姆巴佩(右圖)，將在...
足球「後梅羅時代」兩大前鋒，挪威球星哈蘭德(左圖)與法國球星姆巴佩(右圖)，將在小組賽就碰頭。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026世界盃擴軍至48隊，總場次增至104場，小組賽算分與出線競爭更激烈。
  • 重點二：哈蘭德對姆巴佩等豪強對決提前上演，四支新軍也帶來前所未見的對戰組合。
  • 重點三：賽程拉長使紀錄更易改寫，黑馬爆冷空間增加，但冠軍熱門仍集中傳統強隊。

2026年美加墨世界盃將於11日揭幕。作為史上首次由三個國家聯合承辦、首次擴軍至48支球隊的世界盃，本屆在賽制規模、競爭格局等方面有了不同於以往的看點。

看點一：小組「算分大戰」更激烈

在連續七屆32隊規模後，美加墨世界盃迎來擴軍，總場次由64場增至104場。除了12個小組的前兩名，成績最好的8個小組第三也能出線。傳統強隊容錯率更高，中下游球隊也擁有更多突圍可能，「死亡之組」懸念減弱，但小組賽末輪「算分大戰」將更為激烈。

看點二：「後梅羅時代」巨星哈蘭德、姆巴佩 小組賽就碰頭

儘管賽事擴軍稀釋了平均戰力，但小組賽階段仍有「豪強對話」引人注目。挪威與法國交手，「後梅羅時代」兩位最受矚目的前鋒哈蘭德與姆巴佩有望首次在世界盃正面交鋒；荷蘭對陣日本，將是歐洲節奏化打法與亞洲體系型風格的碰撞。

看點三：四國家首度參加世界盃

四支新軍亦將貢獻前所未有的世界盃對決。古拉索與德國、約旦與阿根廷、維德角與西班牙、烏茲別克坦與葡萄牙交手，這些從未在世界盃上出現過的對陣組合讓球迷看到足球版圖新的延展。

看點四：場次增加 多項紀錄可望改寫

在比賽場次增加的背景下，王牌前鋒迎來衝擊射手榜紀錄的好機會，本屆世界盃料將成為「紀錄製造廠」。德國名宿克洛澤以16球領跑世界盃總射手榜，現役與其最接近的是打入13球的梅西和12球在手的姆巴佩。

單場進球紀錄、連屆進球紀錄等數據也存在被改寫的可能。目前單屆世界盃進球總數紀錄是上屆的172顆。

看點五：出現「黑馬」的機率更高

挪威相隔28年再次打進世界盃小組賽，被看好成為本屆「大黑馬」。圖為挪威球迷6月7...
挪威相隔28年再次打進世界盃小組賽，被看好成為本屆「大黑馬」。圖為挪威球迷6月7日在美國新澤西州的球場觀賞友誼賽。(路透)

世界盃賽場從不缺黑馬，擴軍後世界盃改制，球隊爆冷空間隨之變大。「北歐海盜」挪威隊時隔28年重返世界盃，預選賽八戰全勝，其成色已得到檢驗。作為上屆盃賽最強黑馬，摩洛哥隊仍有復刻傳奇空間。哥倫比亞和厄瓜多兩支南美洲球隊也頗具黑馬氣質，預選賽積分排名均高於巴西，有望成為本屆盃賽「攪局者」。

看點六：最具冠軍相？仍看向傳統強隊

西班牙被看好拿下2026年美加墨世界盃冠軍。圖為西班牙隊當紅年輕球星亞馬爾202...
西班牙被看好拿下2026年美加墨世界盃冠軍。圖為西班牙隊當紅年輕球星亞馬爾2024年7月5日在歐洲盃比賽的照片。(路透)

相比往屆，美加墨世界盃爭冠格局看似開放，但真正具備「冠軍相」的球隊仍集中在歐洲豪強和南美雙雄之間。 

眾多分析機構認為，西班牙隊將繼2010年後第二次捧起大力神盃，陣容年輕、體系成熟、狀態延續性強等優勢在賽程拉長的盃賽中格外重要。衛冕冠軍阿根廷隊保留上屆主力框架，戰術打法成熟、團隊氣質穩定，但球員年齡和傷病隱憂將成為衛冕路上的現實考驗。法國和英格蘭隊人才儲備深厚，但要走到最後，不只需要球星閃光，也需要更衣室穩定、臨場調整。

精華 FAQ

  • 本屆世界盃從32隊擴至48隊，總場次增為104場，除各組前兩名外，成績最好的8個小組第三也能晉級，讓小組末輪的算分與競爭更激烈。

  • 挪威對法國可望上演哈蘭德與姆巴佩的正面交鋒，荷蘭對日本則是歐洲與亞洲風格碰撞；古拉索、約旦、維德角、烏茲別克坦四支新軍也將創造新對戰。

  • 分析普遍看好西班牙、阿根廷、法國與英格蘭等傳統強隊爭冠；黑馬方面，挪威、摩洛哥、哥倫比亞與厄瓜多都具備爆冷與攪局的潛力。

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