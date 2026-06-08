世界盃L組巡禮╱英格蘭再遇克羅埃西亞 續寫「恩怨對決」

世界盃開賽在即，英格蘭隊隊長凱恩（左）率隊員在佛州棕櫚灘花園操練。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英格蘭與克羅埃西亞再度同組，將爭奪L組頭名與晉級優勢。

英格蘭與克羅埃西亞再度同組，將爭奪L組頭名與晉級優勢。 重點二： 英格蘭陣容星味濃厚，凱恩、貝林漢與賴斯成核心主力。

英格蘭陣容星味濃厚，凱恩、貝林漢與賴斯成核心主力。 重點三：迦納具黑馬潛力，巴拿馬則盼靠防守與團隊精神爭取驚喜。

英格蘭隊與克羅埃西亞隊再度相逢，無疑是2026年美加墨世界盃 L組的最大看點。從2008年歐國盃資格賽將「三獅軍團」擋在會內賽之外，到2018年世界盃準決賽完成逆轉，克羅埃西亞隊曾多次給英格蘭隊留下苦澀記憶。如今兩隊將為爭奪小組頭名而戰，迦納隊和巴拿馬隊則希望扮演攪局者角色，L組出線之爭充滿懸念。

從國際足總（FIFA）最新排名來看，英格蘭隊高居世界前列，是本組實力最強的球隊。「三獅軍團」近年來保持穩定競爭力，自2018年世界盃獲得第四名以來，又先後在2021年、2024年歐國盃上晉級決賽，球隊陣容深度和人才儲備達到近年來最佳水平。

在德國 名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）執掌教鞭後，英格蘭隊被寄予厚望。鋒線上，隊長凱恩（Harry Kane）依然是球隊最可靠的得分手。中場方面，效力於皇家馬德里的貝林漢（Jude Bellingham）已成長為世界足壇最出色的全能中場之一，兵工廠隊核心賴斯（Declan Rice）為球隊提供強大的防守屏障。邊路的薩卡（Bukayo Saka）、戈登（Anthony Gordon）以及馬杜埃凱（Noni Madueke）等球員，能夠為球隊帶來速度和創造力。

前英格蘭隊球員加里·奈維爾（Gary Neville）在接受英國媒體採訪時曾表示：「從個人能力來看，這可能是英格蘭隊近二十年來最均衡的一套陣容。如果能夠保持健康，他們完全有能力向世界盃冠軍發起衝擊。」

英格蘭隊小組賽最大的競爭對手無疑是克羅埃西亞隊。雖然克羅埃西亞人口不足400萬，本屆賽事他們的國家隊已連續兩屆世界盃戰績輝煌——2018年獲得亞軍，2022年獲得季軍。克羅埃西亞隊早已證明，他們是世界盃舞台上最擅長創造奇蹟的球隊之一。

雖然傳奇中場莫德里奇（Luka Modrić）已接近職業生涯尾聲，但這位金球獎得主依然是球隊精神領袖。與此同時，格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol）、蘇契奇（Luka Sučić）等新生代球員逐漸挑起大梁，使球隊完成平穩過渡。總教練達利奇（Zlatko Dalić）多次強調：「外界總是在討論克羅埃西亞隊『黃金一代』的老去，但每屆大賽我們都會證明自己仍然具備競爭力。」

本組最受關注的比賽無疑是英格蘭隊對陣克羅埃西亞隊。過去二十年間，兩隊曾多次在重大賽事中較量，也因此結下頗深「恩怨」。

2007年11月，英格蘭隊在溫布利球場以2:3不敵克羅埃西亞隊，最終無緣2008年歐國盃會內賽。2018年俄羅斯世界盃準決賽，克羅埃西亞隊以2:1淘汰「三獅軍團」，隊史首次闖入世界盃決賽。

雖然近年來雙方陣容不斷更新換代，但每當兩隊相遇，這段歷史總會被提起。本屆世界盃兩隊將再次相遇，這場對決不僅關係到小組頭名歸屬，也將成為小組賽階段最值得期待的焦點戰之一。

相比之下，迦納隊雖然不被外界列為奪冠熱門，但也絕不能被低估。作為非洲傳統足球強國，迦納曾在2010年世界盃闖入八強。近年來，迦納隊不斷推進年輕化建設，隊中既有經驗豐富的老將，也有大量在歐洲主流聯賽效力的青年才俊。

迦納球員最大的特點在於身體素質出眾、攻防轉換速度快，以及擁有頑強的鬥志。面對實力強於自己的對手時，他們往往能夠通過高強度逼搶和快速反擊製造威脅。迦納前國腳阿薩莫阿·吉安（Asamoah Gyan）曾表示：「沒有人希望在世界盃碰到迦納隊，因為我們永遠不會輕易放棄。」

對於迦納隊來說，與巴拿馬隊的比賽將成為決定命運的關鍵戰役。如果能全取三分，再從英格蘭隊或克羅埃西亞隊身上爭取積分，他們有機會以小組第二或者成績較好的第三名身份晉級淘汰賽。

巴拿馬隊則是本組實力相對較弱的一方。2018年俄羅斯世界盃，巴拿馬隊首次晉級世界盃會內賽，雖然三戰皆負，但球隊頑強拼搏的精神給人留下深刻印象。

國際足總全球足球發展總監、前兵工廠主帥溫格（Arsène Wenger）曾指出：「世界盃的競爭越來越激烈，即使世界排名存在差距，比賽結果也很難預測。戰術執行力和心理素質往往會成為決定因素。」

溫格的觀點同樣適用於L組。從綜合陣容實力、世界盃經驗以及近期表現來看，英格蘭隊無疑是小組頭名的最大熱門。克羅埃西亞隊憑藉成熟的戰術體系和豐富的大賽經驗，晉級前景同樣樂觀。迦納隊具備成為黑馬的潛力，而巴拿馬隊則需要依靠團隊協作和頑強防守爭取創造驚喜。